Sony PS5 Pro’yu tanıttı ; Satış fiyatı da belirginleşiyor

PS5 PRO’DA GELİŞTİRİLMİŞ TASARIM

shiftdelete.net’te yer alan habere göre Sony, PlayStation’ın 30. yılına özel bir etkinlik düzenliyor ve bu etkinliğin resmi web sitesinde, dikkatli gözlerin fark ettiği bir detay var: Arka planda, PS5 Pro’nun tasarımı gizli bir şekilde sergileniyor olabilir. Geçtiğimiz ay sızdırılan tasarıma oldukça benzeyen bu görsel, PS5 Slim’e benzer hatlara sahip olsa da, PS5 Pro’nun disk sürücüsü bulunmuyor ve daha fazla çizgi detayına yer verilmiş.