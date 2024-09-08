Sony PS5 Pro’yu tanıttı ; Satış fiyatı da belirginleşiyor
Dünyanın en sevilen oyun konsolu PlayStation, 5’inci nesil Pro’sunun tasarımını yayımladı.
Her tanıttığı seriyle yok satan fakat son nesliyle baltayı taşa vuran PlayStation, 5’inci nesil konsolunun Slim serisinin ardından Pro’yu da tanıtmaya hazırlanıyor.
Piyasaya sürüldüğü günden bu yana dişine göre bir oyun üretilmeyen PlayStation 5’in satışları beklendiği gibi olmazken kurtarıcı olarak GTA 6 serisi bekleniyor.
PS5 PRO’DA GELİŞTİRİLMİŞ TASARIM
shiftdelete.net’te yer alan habere göre Sony, PlayStation’ın 30. yılına özel bir etkinlik düzenliyor ve bu etkinliğin resmi web sitesinde, dikkatli gözlerin fark ettiği bir detay var: Arka planda, PS5 Pro’nun tasarımı gizli bir şekilde sergileniyor olabilir. Geçtiğimiz ay sızdırılan tasarıma oldukça benzeyen bu görsel, PS5 Slim’e benzer hatlara sahip olsa da, PS5 Pro’nun disk sürücüsü bulunmuyor ve daha fazla çizgi detayına yer verilmiş.
Tasarım, 30. yıl logosunun arka planında yer alırken, bir kullanıcı bu detayı fark ederek sosyal medyada paylaştı. Sony’nin, konsolun resmi tanıtımını bu ayın sonunda gerçekleştireceği söylentileri hızla yayılıyor. Hatta sitedeki bu görsel, PS5 Pro’nun varlığını neredeyse kesinleştiriyor.