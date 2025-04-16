Spotify neden girilmiyor, çöktü mü? Spotify’da müzik ve podcast neden çalmıyor? İşte son durum

Dünyanın en popüler müzik ve podcast platformlarından Spotify, son bir gündür sorunlar yaşıyor. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan ve sevilen platformda erişim sorunları gündemde. Peki Spotify neden girmiyor, müzik niye çalmıyor? Spotify çöktü mü, son durum nedir?