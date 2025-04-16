Spotify neden girilmiyor, çöktü mü? Spotify’da müzik ve podcast neden çalmıyor? İşte son durum
Popüler müzik ve podcast platformu Spotify’da erişim sorunları yaşanıyor. Global çapta yaşanan bu sorun nedeniyle kullanıcılar müzik çalamıyor, podcast dinleyemiyor. Peki Spotify’a ne oldu çöktü mü? Spotify’da müzik ve podcast neden çalmıyor?
Dünyanın en popüler müzik ve podcast platformlarından Spotify, son bir gündür sorunlar yaşıyor. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan ve sevilen platformda erişim sorunları gündemde. Peki Spotify neden girmiyor, müzik niye çalmıyor? Spotify çöktü mü, son durum nedir?
Teknoloji medyasından Techaradar’ın haberine göre binlerce kişi, Spotify’da müzik açamıyor veya podcast dinleyemiyor. Kullanıcılar sorunun özellikle mobil cihazlarda olduğunu bildirse de, bazı kişiler bilgisayarda da erişim sorunu yaşadığını söylüyor.
Spotify’a neden girilemiyor, müzik neden çalmıyor soruları son saatlerde bir hayli arttı. Erişim sorunlarını anlık olarak gösteren Downdetector’ün verilerine göre söz konusu problem dünya çapında yaşanıyor. Haliyle Türkiye’deki kullanıcılar da bu ortak sorundan muzdarip.