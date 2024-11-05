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Spotify Wrapped 2024 Ne Zaman Çıkacak? Spotify Wrapped nedir?

Milyonlarca Spotify kullanıcısı her yıl Spotify Wrapped özetini bekliyor. Yıl içerisindeki verileri gösteren Wrapped’in 2024 özeti için gözler Spotify’a çevrildi. Peki Spotify Wrapped 2024 ne zaman? Spotify özetleri yayın tarihi belli oldu mu?

Spotify Wrapped 2024 Ne Zaman Çıkacak? Spotify Wrapped nedir? - Sayfa 1

Hem Spotify hem de YouTube, yıl sonuna yaklaşırken kullanıcıların dinleme verilerine göz atabileceği, dikkat çeken bir özet paylaşıyor. 

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Spotify Wrapped 2024 Ne Zaman Çıkacak? Spotify Wrapped nedir? - Sayfa 2

Özellikle Spotify, bunu 2018’den bu yana gelenek haline getirdi. Kullancılar Spotify Wrapped özetlerini sosyal medyadan paylaşarak yeni bir akım başlatıyor. 2023’te milyonlarca kişi için müzik ve podcast dinleme verileri paylaşılırken, şimdi ise gözler 2024’e çevrildi.

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Spotify Wrapped 2024 Ne Zaman Çıkacak? Spotify Wrapped nedir? - Sayfa 3

Spotify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak? Spotify 2024 özetleri ne zaman, yayın tarihi belli oldu mu? İşte öne çıkan tüm gelişmeler!

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Spotify Wrapped 2024 Ne Zaman Çıkacak? Spotify Wrapped nedir? - Sayfa 4

Spotify, Spotify Wrapped 2024'ün resmi tarihini henüz açıklamadı. Ancak bazı kullanıcılar şimdiden "2024 sona erdi, Wrapped'e hazır olmak için uygulamayı güncelleyin" yazan pop-up'lar aldığını bildirdi.

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