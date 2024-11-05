Spotify Wrapped 2024 Ne Zaman Çıkacak? Spotify Wrapped nedir?

Özellikle Spotify, bunu 2018’den bu yana gelenek haline getirdi. Kullancılar Spotify Wrapped özetlerini sosyal medyadan paylaşarak yeni bir akım başlatıyor. 2023’te milyonlarca kişi için müzik ve podcast dinleme verileri paylaşılırken, şimdi ise gözler 2024’e çevrildi.