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Tarih belli oldu, akıllı telefonlarda yeni dönem başlıyor! Üreticilere yıllar sonra yeni zorunluluk

AB, 20 Haziran’dan itibaren yeni kurallarını devreye alıyor. Akıllı telefonlar artık televizyon ve ev aletlerinin sahip olduğu etiketlerle gelecek. Peki bu ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar…

Tarih belli oldu, akıllı telefonlarda yeni dönem başlıyor! Üreticilere yıllar sonra yeni zorunluluk - Sayfa 1

Akıllı telefon dahil pek çok elektronik ürün için yeni yasalar veya kurallar yıllar içinde devreye alındı. Artık üreticiler telefonları AB standartlarına göre üretirken, 20 Haziran itibariyle bir önemli değişiklik daha olacak.

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Tarih belli oldu, akıllı telefonlarda yeni dönem başlıyor! Üreticilere yıllar sonra yeni zorunluluk - Sayfa 2

AB, Avrupa Birliği’nde satılan akıllı telefonlar için yeni yasalarını devreye geçirmeye hazırlanıyor. 20 Haziran’dan itibaren yepyeni bir döneme geçilecek. Peki üreticileri neler bekliyor, hangi değişiklikler yapılacak.

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Tarih belli oldu, akıllı telefonlarda yeni dönem başlıyor! Üreticilere yıllar sonra yeni zorunluluk - Sayfa 3

Mevcut koşullarda satın alınan bir telefon, sadece kutusunu ve kullanma kılavuzuyla raflarda yerini alıyordu. Ancak AB, yeni kuralları gereği önemli bir değişiklik yapılmasını zorunlu kılacak.

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Tarih belli oldu, akıllı telefonlarda yeni dönem başlıyor! Üreticilere yıllar sonra yeni zorunluluk - Sayfa 4

AB, AB'de satılan akıllı telefon ve tabletlerin enerji verimliliği, dayanıklılık ve tamir edilebilirlik derecelendirmeleri de dahil olmak üzere zorunlu etiketlenmesine ilişkin yeni ayrıntıları açıkladı.

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