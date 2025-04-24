Tarih belli oldu, akıllı telefonlarda yeni dönem başlıyor! Üreticilere yıllar sonra yeni zorunluluk
AB, 20 Haziran’dan itibaren yeni kurallarını devreye alıyor. Akıllı telefonlar artık televizyon ve ev aletlerinin sahip olduğu etiketlerle gelecek. Peki bu ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar…
Akıllı telefon dahil pek çok elektronik ürün için yeni yasalar veya kurallar yıllar içinde devreye alındı. Artık üreticiler telefonları AB standartlarına göre üretirken, 20 Haziran itibariyle bir önemli değişiklik daha olacak.
AB, Avrupa Birliği’nde satılan akıllı telefonlar için yeni yasalarını devreye geçirmeye hazırlanıyor. 20 Haziran’dan itibaren yepyeni bir döneme geçilecek. Peki üreticileri neler bekliyor, hangi değişiklikler yapılacak.
Mevcut koşullarda satın alınan bir telefon, sadece kutusunu ve kullanma kılavuzuyla raflarda yerini alıyordu. Ancak AB, yeni kuralları gereği önemli bir değişiklik yapılmasını zorunlu kılacak.