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  4. Tarih belli oldu, Apple’a şok darbe: 2 iPhone’un satışı durduruluyor

Tarih belli oldu, Apple’a şok darbe: 2 iPhone’un satışı durduruluyor

Avrupa Birliği kurallarına uymayan Apple’ın, iki iddialı modeli için satışlar durduruluyor. Teknoloji devi her iki modelini de gelecek yıl itibariyle satıştan kaldırmak zorunda olacak.

Tarih belli oldu, Apple’a şok darbe: 2 iPhone’un satışı durduruluyor - Sayfa 1

Dünyanın en çok satan akıllı telefon markalarından Apple, her yıl milyonlarca adet satış gerçekleştiriyor. Bunun yanında akıllı telefon trendleri günden güne değişiyor, yepyeni teknolojiler hayata geçiriliyor.

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Tarih belli oldu, Apple’a şok darbe: 2 iPhone’un satışı durduruluyor - Sayfa 2

Avrupa Birliği ise bu karmaşanın önüne geçmek için bazı kritik adımlar attı. Örneğin tüm yeni akıllı telefonlar için şarj giriş standardı USB Type-C olarak kararlaştırıldı ve bu yasa yürürlüğe girdi. 

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Tarih belli oldu, Apple’a şok darbe: 2 iPhone’un satışı durduruluyor - Sayfa 3

Yani Avrupa’da telefon satışı yapan her markanın, bağlantı girişinde mutlaka USB-C girişine yer vermesi gerekiyor. Apple ise iPhone 15’den önce piyasaya sürdüğü iki modelinde bu kurallara uyum sağlamadığı gerekçesiyle dev bir yasakla karşı karşıya kaldı.

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Tarih belli oldu, Apple’a şok darbe: 2 iPhone’un satışı durduruluyor - Sayfa 4

Macrumors’un aktardığına göre iPhone 14 ve 3. nesil iPhone SE modelleri, AB kurallarına uymayan Lightning girişi ile piyasaya sürüldüğü için gelecek yıl satıştan kaldırılacak. 

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