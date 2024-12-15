Tarih belli oldu, Apple’a şok darbe: 2 iPhone’un satışı durduruluyor
Avrupa Birliği kurallarına uymayan Apple’ın, iki iddialı modeli için satışlar durduruluyor. Teknoloji devi her iki modelini de gelecek yıl itibariyle satıştan kaldırmak zorunda olacak.
Dünyanın en çok satan akıllı telefon markalarından Apple, her yıl milyonlarca adet satış gerçekleştiriyor. Bunun yanında akıllı telefon trendleri günden güne değişiyor, yepyeni teknolojiler hayata geçiriliyor.
Avrupa Birliği ise bu karmaşanın önüne geçmek için bazı kritik adımlar attı. Örneğin tüm yeni akıllı telefonlar için şarj giriş standardı USB Type-C olarak kararlaştırıldı ve bu yasa yürürlüğe girdi.
Yani Avrupa’da telefon satışı yapan her markanın, bağlantı girişinde mutlaka USB-C girişine yer vermesi gerekiyor. Apple ise iPhone 15’den önce piyasaya sürdüğü iki modelinde bu kurallara uyum sağlamadığı gerekçesiyle dev bir yasakla karşı karşıya kaldı.