Tarihin en korkutucu 10 savaş uçağı: Sessiz, ölümcül ve radardan kaçabiliyorlar
İran ve İsrail arasındaki savaşta ABD’nin nükleer tesisi bir günde yok etmesi, askeri teknolojinin geldiği son noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. İşte günümüz havacılığında en korkutucu 10 savaş uçağı.
İsrail ve İran arasındaki gerilim ikinci haftasına girerken, her ülke de birbirini bombalamaya devam ediyor. Askeri teknolojilerin boy gösterdiği savaşta taraflar genelde füze ile birbirlerine karşılık veriyor.
Öte yandan bu savaşta hava savunma sistemlerinin önemi de bir kez daha gözler önüne serildi. İsrail’e gelen onlarca füze, hedeflenen bölgeye inmeden imha edildi. Her savaşta Demir Kubbe devreye girerken, çoğu füzeler bu teknoloji ile imha ediliyor. Bir de savaşın görünmeyen yüzü var.
Askeri teknolojilerden bahsetmişken savaş uçaklarını da unutmamak gerek. Günümüzün en gelişmiş savaş uçakları, radar sistemlerine yakalanmadan hedef vurabiliyor, süpersonik hızlarda hareket ediyor ve büyük yıkım potansiyeli taşıyor. İşte en korkutucu 10 savaş uçağı.
F-16I Soufa
Her savaşta adından söz ettiren F-16, askeri teknolojide en yaygın savaş uçaklarından biri. General Dynamics tarafından geliştirilen F-16 Fighting Falcon, 1970'li yılların sonlarından bu yana hizmette ve çok rollü olmasıyla biliniyor. Her ne kadar günümüzün daha modern savaş uçaklarıyla kıyaslandığında bazı avantajları ve zayıf yönleri bulunsa da F-16 hâlâ ABD Hava Kuvvetleri’nin kritik bir parçası olmayı sürdürüyor. Bununla birlikte Mısır, Güney Kore, Tayvan, Danimarka ve Hollanda dahil olmak üzere 20’den fazla ülke tarafından aktif olarak kullanılıyor. Bugüne kadar yaklaşık 4.600 adet F-16 üretilerek büyük bir satış başarısına da imza atıldı.