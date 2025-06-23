Tarihin en korkutucu 10 savaş uçağı: Sessiz, ölümcül ve radardan kaçabiliyorlar

F-16I Soufa



Her savaşta adından söz ettiren F-16, askeri teknolojide en yaygın savaş uçaklarından biri. General Dynamics tarafından geliştirilen F-16 Fighting Falcon, 1970'li yılların sonlarından bu yana hizmette ve çok rollü olmasıyla biliniyor. Her ne kadar günümüzün daha modern savaş uçaklarıyla kıyaslandığında bazı avantajları ve zayıf yönleri bulunsa da F-16 hâlâ ABD Hava Kuvvetleri’nin kritik bir parçası olmayı sürdürüyor. Bununla birlikte Mısır, Güney Kore, Tayvan, Danimarka ve Hollanda dahil olmak üzere 20’den fazla ülke tarafından aktif olarak kullanılıyor. Bugüne kadar yaklaşık 4.600 adet F-16 üretilerek büyük bir satış başarısına da imza atıldı.