Telefon alacaklar! dikkat! En iyi 20 vergisiz cep telefonu belli oldu: İşte şartlar ve detaylar

Cihaz bedelinin yüzde 44,4 geri alınabilecek

9.500 TL'nin altındaki telefonları kapsayan bu uygulama ile yararlanacaklar, cihaz bedelinin yüzde 44,4'ünü geri alacaklar.

Örneğin, 9.499 TL'lik bir telefon aldığınızda, vergi oranı olan yüzde 44,4 üzerinden yaklaşık 4.218 TL vergi iadesi alma hakkınız oluyor.