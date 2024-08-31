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  4. Telefon alacaklar! dikkat! En iyi 20 vergisiz cep telefonu belli oldu: İşte şartlar ve detaylar

Telefon alacaklar! dikkat! En iyi 20 vergisiz cep telefonu belli oldu: İşte şartlar ve detaylar

Uygun fiyata vergisiz cep telefonu satın almak isteyenleri yakından ilgilendiren teknolojik cihaz desteği okulların açılmasına kısa bir süre kalırken gündem oldu. Samsung, Xiaomi, Casper, Vivo, Poco, Reeder ve Realme gibi birçok markanın cep telefonlarını vergisiz satın almak isteyenler için detaylar ve vergisiz satın alınabilecek en iyi 20 telefon belli oldu.

Telefon alacaklar! dikkat! En iyi 20 vergisiz cep telefonu belli oldu: İşte şartlar ve detaylar - Sayfa 1

Okulların açılmasına kısa bir süre kala, yüksekokul ve üniversite öğrencilerine yönelik vergiden muaf akıllı telefonlar büyük ilgi görmeye başladı.

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Telefon alacaklar! dikkat! En iyi 20 vergisiz cep telefonu belli oldu: İşte şartlar ve detaylar - Sayfa 2

Cihaz bedelinin yüzde 44,4 geri alınabilecek

9.500 TL'nin altındaki telefonları kapsayan bu uygulama ile yararlanacaklar, cihaz bedelinin yüzde 44,4'ünü geri alacaklar. 
Örneğin, 9.499 TL'lik bir telefon aldığınızda, vergi oranı olan yüzde 44,4 üzerinden yaklaşık 4.218 TL vergi iadesi alma hakkınız oluyor.

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Telefon alacaklar! dikkat! En iyi 20 vergisiz cep telefonu belli oldu: İşte şartlar ve detaylar - Sayfa 3

Vergisiz telefon şartları neler?

Bu fırsattan yararlanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 26 yaşından gün almamış olmak şart.

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Telefon alacaklar! dikkat! En iyi 20 vergisiz cep telefonu belli oldu: İşte şartlar ve detaylar - Sayfa 4

Satın alınan telefon 2 yıl boyunca satılamaz

Posta yazarı Murat Gülderen'in belirttiğine göre, ikinci el cihazlar bu kapsamda yer almıyor ve satın alınan cihazın en az 2 yıl boyunca kullanılması gerekiyor. Bu imkandan faydalanan öğrenciler, telefonlarını 2 yıl boyunca satamayacaklar.

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