Telefon alacaklar! dikkat! En iyi 20 vergisiz cep telefonu belli oldu: İşte şartlar ve detaylar
Uygun fiyata vergisiz cep telefonu satın almak isteyenleri yakından ilgilendiren teknolojik cihaz desteği okulların açılmasına kısa bir süre kalırken gündem oldu. Samsung, Xiaomi, Casper, Vivo, Poco, Reeder ve Realme gibi birçok markanın cep telefonlarını vergisiz satın almak isteyenler için detaylar ve vergisiz satın alınabilecek en iyi 20 telefon belli oldu.
Okulların açılmasına kısa bir süre kala, yüksekokul ve üniversite öğrencilerine yönelik vergiden muaf akıllı telefonlar büyük ilgi görmeye başladı.
Cihaz bedelinin yüzde 44,4 geri alınabilecek
9.500 TL'nin altındaki telefonları kapsayan bu uygulama ile yararlanacaklar, cihaz bedelinin yüzde 44,4'ünü geri alacaklar.
Örneğin, 9.499 TL'lik bir telefon aldığınızda, vergi oranı olan yüzde 44,4 üzerinden yaklaşık 4.218 TL vergi iadesi alma hakkınız oluyor.
Vergisiz telefon şartları neler?
Bu fırsattan yararlanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 26 yaşından gün almamış olmak şart.
Satın alınan telefon 2 yıl boyunca satılamaz
Posta yazarı Murat Gülderen'in belirttiğine göre, ikinci el cihazlar bu kapsamda yer almıyor ve satın alınan cihazın en az 2 yıl boyunca kullanılması gerekiyor. Bu imkandan faydalanan öğrenciler, telefonlarını 2 yıl boyunca satamayacaklar.