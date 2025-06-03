Telefon numara zorunluluğu kalkıyor! WhatsApp’ta yeni dönem. Mesajlaşma şekli değişecek
Telefon numarasını paylaşmak istemeyen kullanıcılara müjde. Meta’nın mesajlaşma platformu WhatsApp için uzun yıllardır beklenen özelliğin testleri resmen başladı.
WhatsApp’ta kullanıcıların birbirleri ile iletişime geçmesi için cep telefonu numarasını paylaşmak gerekiyor. Ne yazık ki bu zorunluluk nedeniyle tek seferlik bir dosya paylaşımı, mesajlaşma ve arama yapabilmek için kullanıcıların birbirleri ile telefon numaralarını vermesi gerekiyor. Bu durum ise herkes tarafından hoş karşılanmıyor.
Wabetainfo’nun haberine göre WhatsApp’ta artık telefon numarası paylaşılmadan iletişim kurulabilecek.