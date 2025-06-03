Telefon numara zorunluluğu kalkıyor! WhatsApp’ta yeni dönem. Mesajlaşma şekli değişecek

WhatsApp’ta kullanıcıların birbirleri ile iletişime geçmesi için cep telefonu numarasını paylaşmak gerekiyor. Ne yazık ki bu zorunluluk nedeniyle tek seferlik bir dosya paylaşımı, mesajlaşma ve arama yapabilmek için kullanıcıların birbirleri ile telefon numaralarını vermesi gerekiyor. Bu durum ise herkes tarafından hoş karşılanmıyor.