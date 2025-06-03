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Telefon numara zorunluluğu kalkıyor! WhatsApp’ta yeni dönem. Mesajlaşma şekli değişecek

Telefon numarasını paylaşmak istemeyen kullanıcılara müjde. Meta’nın mesajlaşma platformu WhatsApp için uzun yıllardır beklenen özelliğin testleri resmen başladı.

Telefon numara zorunluluğu kalkıyor! WhatsApp’ta yeni dönem. Mesajlaşma şekli değişecek - Sayfa 1

WhatsApp’ta kullanıcıların birbirleri ile iletişime geçmesi için cep telefonu numarasını paylaşmak gerekiyor. Ne yazık ki bu zorunluluk nedeniyle tek seferlik bir dosya paylaşımı, mesajlaşma ve arama yapabilmek için kullanıcıların birbirleri ile telefon numaralarını vermesi gerekiyor. Bu durum ise herkes tarafından hoş karşılanmıyor.

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Telefon numara zorunluluğu kalkıyor! WhatsApp’ta yeni dönem. Mesajlaşma şekli değişecek - Sayfa 2

Neyse ki Meta, en çok kullanıcıya sahip mesajlaşma uygulaması için beklenen adımı attı.

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Telefon numara zorunluluğu kalkıyor! WhatsApp’ta yeni dönem. Mesajlaşma şekli değişecek - Sayfa 3

Wabetainfo’nun haberine göre WhatsApp’ta artık telefon numarası paylaşılmadan iletişim kurulabilecek.

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Telefon numara zorunluluğu kalkıyor! WhatsApp’ta yeni dönem. Mesajlaşma şekli değişecek - Sayfa 4

Daha önce telefon numarası zorunluluğu bulunurken, bunun yerini kullanıcı adları alacak. Tıpkı diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi WhatsApp’ta da kullanıcı adları oluşturulabilecek. 

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