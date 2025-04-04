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Telefonların şarjını su gibi içiyor, pil ömrünü bitiriyor: Bu uygulamalar adeta şarj düşmanı

Akıllı telefonların pili ne kadar iyi olursa olsun bazı uygulamalar adeta pili sömürüyor. 2025 yılı itibariyle telefonların şarjını en çok tüketen uygulamalar belli oldu.

Telefonların şarjını su gibi içiyor, pil ömrünü bitiriyor: Bu uygulamalar adeta şarj düşmanı - Sayfa 1

Akıllı telefonlar son yıllarda hem daha uzun dayanan hem de daha yüksek kapasiteli pil seçenekleriyle piyasaya sürülüyor. Ancak bazı uygulamalar nedeniyle şarj, istenildiği gibi gitmiyor; daha doğru tabirle dayanmıyor da diyebiliriz.

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Telefonların şarjını su gibi içiyor, pil ömrünü bitiriyor: Bu uygulamalar adeta şarj düşmanı - Sayfa 2

2025 yılı itibariyle pili en çok tüketen uygulamalar belli oldu. Eğer bu uygulamalar yüklü ise ve kullanmıyorsanız hemen telefonlarınızdan kaldırın.

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Telefonların şarjını su gibi içiyor, pil ömrünü bitiriyor: Bu uygulamalar adeta şarj düşmanı - Sayfa 3

Google yazılımlarının batarya tüketimi konusunda başı çektiğini gösteren araştırmalar, şirketin zaman içinde nasıl bir dönüşüm geçirdiğini ortaya koyuyor. 

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Telefonların şarjını su gibi içiyor, pil ömrünü bitiriyor: Bu uygulamalar adeta şarj düşmanı - Sayfa 4

Eskiden hafif ve sade uygulamalarıyla bilinen Google, eklediği yeni özelliklerle yazılımlarını adeta bir batarya tüketim makinesine dönüştürdü. Yapay zekayı da eklersek bunun doğrudan pilleri etkilediğini söylemek mümkün.

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