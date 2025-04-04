Telefonların şarjını su gibi içiyor, pil ömrünü bitiriyor: Bu uygulamalar adeta şarj düşmanı
Akıllı telefonların pili ne kadar iyi olursa olsun bazı uygulamalar adeta pili sömürüyor. 2025 yılı itibariyle telefonların şarjını en çok tüketen uygulamalar belli oldu.
Akıllı telefonlar son yıllarda hem daha uzun dayanan hem de daha yüksek kapasiteli pil seçenekleriyle piyasaya sürülüyor. Ancak bazı uygulamalar nedeniyle şarj, istenildiği gibi gitmiyor; daha doğru tabirle dayanmıyor da diyebiliriz.
2025 yılı itibariyle pili en çok tüketen uygulamalar belli oldu. Eğer bu uygulamalar yüklü ise ve kullanmıyorsanız hemen telefonlarınızdan kaldırın.
Google yazılımlarının batarya tüketimi konusunda başı çektiğini gösteren araştırmalar, şirketin zaman içinde nasıl bir dönüşüm geçirdiğini ortaya koyuyor.