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The Game Awards 2024: Tanıtılan oyunlar ve paylaşılan fragmanlar

Her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla beklenen The Game Awards, sürpriz oyunlar ve fragmanla gerçekleşti. İşte The Game Awards 2024 etkinlikleri kapsamında tanıtılan ve fragmanı yayınlanan yeni oyunlar…

The Game Awards 2024: Tanıtılan oyunlar ve paylaşılan fragmanlar - Sayfa 1

2024 sonuna yaklaşırken, onlarca oyunun tanıtılıp fragmanların paylaşıldığı The Game Awards 2024 etkinliği nihayet tamamlandı. 

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The Game Awards 2024: Tanıtılan oyunlar ve paylaşılan fragmanlar - Sayfa 2

Etkinlik, her yıl olduğu gibi heyecan verici müthiş oyunların tanıtılmasına ev sahipliği yaptı.  The Game Awards 2024 yılın en iyi oyunları ödüllerini alırken, yeni oyun duyuruları da yapıldı.

İŞTE ETKİNLİKTE TANITILAN TÜM OYUNLAR

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The Game Awards 2024: Tanıtılan oyunlar ve paylaşılan fragmanlar - Sayfa 3

Intergalactic: The Heretic Prophet

Naughty Dog’un duyurduğu Intergalactic: The Heretic Prophet, video oyun tutkunlarının ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Uzay temalı oyun için herhangi bir çıkış tarihi ise açıklanmadı.

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The Game Awards 2024: Tanıtılan oyunlar ve paylaşılan fragmanlar - Sayfa 4

Okami’nin devam bölümü yolda

Öte yandan Capcom, 2006’da başlattığı Okami’nin devam yapımının geleceğini de resmen açıkladı. Yeni oyunun adı henüz belli olmasa da, aksiyon-macera seven oyuncular için yakında sürpriz bir oyun karşımıza çıkabilir.

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