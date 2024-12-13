The Game Awards 2024: Tanıtılan oyunlar ve paylaşılan fragmanlar
Her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla beklenen The Game Awards, sürpriz oyunlar ve fragmanla gerçekleşti. İşte The Game Awards 2024 etkinlikleri kapsamında tanıtılan ve fragmanı yayınlanan yeni oyunlar…
2024 sonuna yaklaşırken, onlarca oyunun tanıtılıp fragmanların paylaşıldığı The Game Awards 2024 etkinliği nihayet tamamlandı.
Etkinlik, her yıl olduğu gibi heyecan verici müthiş oyunların tanıtılmasına ev sahipliği yaptı. The Game Awards 2024 yılın en iyi oyunları ödüllerini alırken, yeni oyun duyuruları da yapıldı.
İŞTE ETKİNLİKTE TANITILAN TÜM OYUNLAR
Intergalactic: The Heretic Prophet
Naughty Dog’un duyurduğu Intergalactic: The Heretic Prophet, video oyun tutkunlarının ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Uzay temalı oyun için herhangi bir çıkış tarihi ise açıklanmadı.