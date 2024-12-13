The Game Awards 2024: Tanıtılan oyunlar ve paylaşılan fragmanlar

Etkinlik, her yıl olduğu gibi heyecan verici müthiş oyunların tanıtılmasına ev sahipliği yaptı. The Game Awards 2024 yılın en iyi oyunları ödüllerini alırken, yeni oyun duyuruları da yapıldı.

İŞTE ETKİNLİKTE TANITILAN TÜM OYUNLAR