TikTok kapanacak mı (Ağustos 2024)? Dev platform radara girdi: TikTok kapanıyor mu?
TikTok kapanacak mı (Ağustos 2024)? Uygunsuz ve cinsel içerikli paylaşımlarla sürekli gündeme gelen ve tepki çeken sosyal medya devi için AK Parti’den açıklama geldi. Wattpad, Instagram ve Roblox’un fişinin çekilmesinin ardından şimdi gözler TikTok’a çevrilmiş durumda. On milyonlarca kullanıcı da platformun kapatılıp kapatılmayacağını takip ediyor. TikTok kapanıyor mu?
TikTok kapanacak mı (Ağustos 2024)? TikTok kapanıyor mu? soruları bir anda gündeme oturdu. Çok sayıda kullanıcısı bulunan Wattpad, Instagram ve Roblox’un ardından TikTok’un da kapatılması gündeme geldi. e-Ticaret yapanların, sosyal medya fenomenlerinin yakından takip ettiği yasaklar adeta milyonları tedirgin ediyor. Özellikle Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’tan para kazanan çok sayıda kullanıcı adeta tırnaklarını kemiriyor. Peki son gelişmeler nedir TikTok’a erişim engeli gelecek mi?
TİKTOK KAPANACAK MI (AĞUSTOS 2024)?
Belli değil. Evet TikTok’un kapanacağı konuşulsa da platforma erişim engeli getirilip getirilmeyeceği bilinmiyor. Tartışmalı içeriklerle tanınan TikTok hakkında konuşan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor" dedi.
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay, Ankara, Adana, Mersin ve İstanbul'da karşılaştığı vatandaşların TikTok ile ilgili şikayette bulunduğunu kaydederek, “TikTok kullanmıyorum. Beni sokakta gören insanlar diyor ki, 'Bu TikTok'u kapatırsan, cennetin kapısına aralarsın.' TikTok'tan çok ciddi sayıda eleştiri var, ciddi sayıda şikayet var. TikTok maalesef şeytanın avukatlığını yapıyor ve toplumda artık TikTok paylaşımları bir nefret objesine dönüşmüş durumda.” dedi.
Absürt paylaşımlara vurgu yapan Yayman şöyle konuştu:
“Yaşını, başına almış insanların orada bir paylaşım yapmaları ve bir farkındalık oluşturmak için çok irrasyonel, absürt tavırlar içerisine girmeleri, sakil paylaşımlar yapmaları; bunları bir özgürlük alanı olarak görmüyorum. Burası tamamen insanlık değerlerinden uzaklaşmış, yerli ve milli değerler değil, topyekun evrensel değerlerden kopuş ve büyük bir yabancılaşma olarak görüyorum. Bunları kabul etmek mümkün değil.
Tekrar TikTok'un Türkiye temsilcilerine ve küresel ağ sağlayıcılara bir kez daha seslenmek istiyorum; TikTok'un bu yaptıklarını asla kabul etmiyorum. Bu paylaşımları asla onaylamıyorum ve muhakkak TikTok'un topluluk kuralları başta olmak üzere Türkiye'nin moral değerlerine, ahlak değerlerine, geleneklerine uygun bir yayın politikası içerisinde olmasını bütün toplum gibi ben de milletimiz gibi bekliyorum.”
TİKTOK KAPANIYOR MU?
Son günlerde TikTok'ta paylaşılmaya başlanan Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili içeriklere de tepki gösteren Yayman, "Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili TikTok'taki paylaşımları asla onaylamıyoruz, tasvip etmiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir değer olarak içinin boşaltılması ve Mustafa Kemal figürünün trolleşmesine ve trolleştirilmesini asla onaylamıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ortak değeridir ve trolleşmenin bu noktaya gelmesi aslında dijital dünyanın içine girdiği krizin en önemli göstergelerinden bir tanesidir" dedi.