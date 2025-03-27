TikTok’un yapay zeka filtresi ortalığı karıştırdı. Tepkiler çığ gibi. Hemen kaldırıldı!
Çinli TikTok platformundaki bir efekt, insanların dış görünüşüyle dalga geçirilmesi üzerine tepki üstüne tepki aldı. Gelen şikayetlerin ardından şirket harekete geçti ve tartışmalı efekti kaldırdı.
ABD ve dünya çapındaki karmaşanın içerisinde kalan TikTok, platformdaki pek çok video ve efektleriyle de gündemdeki yerini koruyor.
Çin merkezli video akış platformunda paylaşılan pek çok efektli videolar tartışma yarattı. Ölmüş birini canlandırıp çekilen videoların yanı sıra, insan dış görünüşünü aşağılayan binlerce video kullanıcıların keşfetini işgal etmiş durumda.
Tartışmaların odağındaki son efekt insanların dış görünüşüyle ilgili. Sosyal medya platformu daha önce, kullanıcıların daha kilolu görünmesini sağlayan “chubby filtresi” adlı bir yapay zeka (AI) filtresini içeren videoları öne çıkarıyordu.
Söz konusu filtre ilk olarak CapCut adlı düzenleme uygulamasında bir kullanıcı tarafından oluşturulmuş, daha sonra popüler hale geldi. CapCut kullanılarak yapılan videolar daha sonra TikTok’ta peş peşe paylaşılıp keşfetleri alt üst ettikten sonra tepkiler de büyüdü. TikTok ise artık bu akıma dur demeye karar verdi.