TikTok’un yapay zeka filtresi ortalığı karıştırdı. Tepkiler çığ gibi. Hemen kaldırıldı!

Söz konusu filtre ilk olarak CapCut adlı düzenleme uygulamasında bir kullanıcı tarafından oluşturulmuş, daha sonra popüler hale geldi. CapCut kullanılarak yapılan videolar daha sonra TikTok’ta peş peşe paylaşılıp keşfetleri alt üst ettikten sonra tepkiler de büyüdü. TikTok ise artık bu akıma dur demeye karar verdi.