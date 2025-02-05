Tsunami'yi dakikası dakikasına bildiriyor: Akıllı telefonlarınızda mutlaka olması gereken uygulama
Ege Denizi'nde yaşanan depremler sonrası uzmanlar, olası bir tsunami tehlikesi için mutlaka indirilmesi gereken uygulamayı paylaştı.
Deprem ülkesi olan Türkiye, her gün neredeyse bir ilde yüzlerce deprem yaşıyor. 6 Şubat yıkıcı depremler sonrası binlerce yeni deprem kaydedilirken, uzmanlar teknolojik cihazların bir uyarı aracı olarak da kullanılabileceğini söylüyor.
Google destekli Android telefonlarda depremi saniyeler öncesinde bildiren uygulamalar bulunuyor. Bunun dışında ayrıca denize kıyısı olan yerler için de tsunami tehlikesi bulunuyor.
Özellikle Ege Denizi'nde yaşanan depremler İzmir ve çevre illerdeki vatandaşları korkuturken, uzmanlar deprem uygulamalarına ek olarak AFAD uygulamasının da indirilmesini tavsiye etti.
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Yunanistan Adası civarında 7 büyüklüğünü aşan bir deprem olması durumunda, eğer tsunami tehlikesi varsa, AFAD uygulaması içeren tüm akıllı telefonlara mesaj geleceğini ifade ederek, "Mesajdan yaklaşık 20-30 dakika sonra, tsunami kıyılarımıza ulaşabilir. Bu sürede deniz kıyısından 4-5 kilometre karaya doğru ilerlediğimizde herhangi bir can kaybı yaşanmayacaktır” dedi. Prof. Dr. Sözbilir, “AFAD uygulamasının tüm akıllı telefonlara yüklenmesi önem arz etmektedir" dedi.