Tsunami'yi dakikası dakikasına bildiriyor: Akıllı telefonlarınızda mutlaka olması gereken uygulama

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Yunanistan Adası civarında 7 büyüklüğünü aşan bir deprem olması durumunda, eğer tsunami tehlikesi varsa, AFAD uygulaması içeren tüm akıllı telefonlara mesaj geleceğini ifade ederek, "Mesajdan yaklaşık 20-30 dakika sonra, tsunami kıyılarımıza ulaşabilir. Bu sürede deniz kıyısından 4-5 kilometre karaya doğru ilerlediğimizde herhangi bir can kaybı yaşanmayacaktır” dedi. Prof. Dr. Sözbilir, “AFAD uygulamasının tüm akıllı telefonlara yüklenmesi önem arz etmektedir" dedi.