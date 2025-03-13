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Tüm PlayStation oyunlarını bedava oynatacak yöntem ; Gamerlar bile bunu bilmiyor

Eğer PlayStation Store’da oyunlara fazla para vermek gözünüzü korkutuyorsa oyunları ücretsiz oynayabileceğiniz bu yöntem size göre

Tüm PlayStation oyunlarını bedava oynatacak yöntem ; Gamerlar bile bunu bilmiyor - Sayfa 1

Son yıllarda oyun maliyetleri gittikçe arttı ve can sıkıcı bir boyuta ulaştı. Gamerlar bile yüksek fiyatlardan dert yanmaya başladı.

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Tüm PlayStation oyunlarını bedava oynatacak yöntem ; Gamerlar bile bunu bilmiyor - Sayfa 2

Popüler oyun konsolu olan PlayStation’u satın almak bir dert oyunlarını satın almak ise adeta başka bir dert haline geldi.

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Tüm PlayStation oyunlarını bedava oynatacak yöntem ; Gamerlar bile bunu bilmiyor - Sayfa 3

Fakat bu durumdan kurtulmak mümkün. Maliyetleri yarı yarıya düşürmek hatta daha önceden kütüphane eklenmişse pahalı oyunları bile bedavaya oynamak mümkün. Tek yapmanız gereken şey PSN kardeşliği oluşturmak.

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Tüm PlayStation oyunlarını bedava oynatacak yöntem ; Gamerlar bile bunu bilmiyor - Sayfa 4

PSN KARDEŞLİĞİ İLE TÜM OYUNLAR ÜCRETSİZ

Bu yöntemde yapmanız gereken tek şey oyuncu bir arkadaşınızın PSN hesabını almanız. Aranızda güven problemi olmadığını varsayarsak kütüphanesi zengin arkadaşınızın PSN hesabını kendi oyun konsolunuzda açarak ona yetki vermek olacaktır.

 

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