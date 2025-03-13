Tüm PlayStation oyunlarını bedava oynatacak yöntem ; Gamerlar bile bunu bilmiyor
Eğer PlayStation Store’da oyunlara fazla para vermek gözünüzü korkutuyorsa oyunları ücretsiz oynayabileceğiniz bu yöntem size göre
Son yıllarda oyun maliyetleri gittikçe arttı ve can sıkıcı bir boyuta ulaştı. Gamerlar bile yüksek fiyatlardan dert yanmaya başladı.
Popüler oyun konsolu olan PlayStation’u satın almak bir dert oyunlarını satın almak ise adeta başka bir dert haline geldi.
Fakat bu durumdan kurtulmak mümkün. Maliyetleri yarı yarıya düşürmek hatta daha önceden kütüphane eklenmişse pahalı oyunları bile bedavaya oynamak mümkün. Tek yapmanız gereken şey PSN kardeşliği oluşturmak.