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Tüm zamanların en çok satan telefonları açıklandı: Zirvedeki model nostalji yaşattı

Visual Capitalist tüm zamanların en çok satan cep telefonlarını sıraladı. Zirvedeki model, bir zamanlar telefon pazarının popüler oyuncusu olan Nokia’ya ait. Paylaşılan verilere göre Nokia 1100 modeli, tüm zamanların en çok satan telefonu konumunda. 2003'te çıkış yapan bu cihaz, 250 milyon kişi tarafından satın alındı. İşte tüm zamanların en çok satan 10 telefon modeli...

Tüm zamanların en çok satan telefonları açıklandı: Zirvedeki model nostalji yaşattı - Sayfa 1

10. iPhone XR / XS / XS Max

151 milyon satış

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Tüm zamanların en çok satan telefonları açıklandı: Zirvedeki model nostalji yaşattı - Sayfa 2

9. iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max

159 milyon satış

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Tüm zamanların en çok satan telefonları açıklandı: Zirvedeki model nostalji yaşattı - Sayfa 3

8. iPhone 7 / 7 Plus

160 milyon satış

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Tüm zamanların en çok satan telefonları açıklandı: Zirvedeki model nostalji yaşattı - Sayfa 4

7. Nokia 3210

161 milyon satış

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