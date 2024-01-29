Tüm zamanların en çok satan telefonları açıklandı: Zirvedeki model nostalji yaşattı
Visual Capitalist tüm zamanların en çok satan cep telefonlarını sıraladı. Zirvedeki model, bir zamanlar telefon pazarının popüler oyuncusu olan Nokia’ya ait. Paylaşılan verilere göre Nokia 1100 modeli, tüm zamanların en çok satan telefonu konumunda. 2003'te çıkış yapan bu cihaz, 250 milyon kişi tarafından satın alındı. İşte tüm zamanların en çok satan 10 telefon modeli...
10. iPhone XR / XS / XS Max
151 milyon satış
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9. iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max
159 milyon satış
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8. iPhone 7 / 7 Plus
160 milyon satış
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7. Nokia 3210
161 milyon satış
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