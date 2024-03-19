Türk bilim insanları üretti: Cuma robot GBT sorgulayacak, yüz tarama yapacak Bursa'da, Ulutek Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren bilişim firması, ilk fazını robotik kodlama eğitim materyali olarak tasarladığı robot "Cuma"yı yetişkin insan boyutunda, yürüyebilen, konuşabilen, öğrenebilen fiziki bir asistana dönüştürmek için çalışma başlattı. Cuma robot'un ilerleyen yıllarda yüz taraması yaparak vatandaşların GBT'sini sorgulayabilecek.

Yazılım sektöründe 2002'den bu yana hizmet veren Biorobotec firması, Ulutek Teknopark'ın avantajlarını kullanarak kodlama eğitim seti, asistan robot ve insansı biyonik robot üzerine çalışmalar yürütüyor. 1 | 13

Firma ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü işbirliğiyle ilk aşama çalışmalarının ardından robotik kodlama eğitim materyali olarak kafa, yarım gövde ve kollar şeklinde üretilen, kadın erkek, çocuk yetişkin ayrımı yapabilen, karşısındaki kişinin el, yüz hareketlerini taklit edebilen robotun prototipinin yapımı 6 ay sürdü. 2 | 13

"Cuma" adı verilen, TEKNOFEST'te geçen yıl Eğitim Teknolojileri Çadırı'nda tanıtılan robotun yapay zeka ile görüntü işleme, dil çözümleme, duygu çözümleme, sorulan sorulara cevap verebilme gibi beceriler kazanması için çalışılıyor. 3 | 13