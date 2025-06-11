Türk Telekom’dan internet kullanıcılarına zam! 1 Temmuz'da uygulanacak, en ucuz paket cep yakacak
Dünyanın en yavaş ve en pahalı internetlerinden birini kullanan Türkiye’de, operatörler düzenli olarak fiyat artırıyor. Milyonlarca abonesi bulunan Türk Telekom, 1 Temmuz itibariyle internet tarifelerine zam yapacak. Yeni fiyatlandırma belli olurken, en ucuz paket bile cep yakacak.
Dünyada internet fiyatlarının en yüksek olduğu, hızın ise en yavaş olduğu ülkelerden biri ne yazık ki Türkiye. Hem mobil hem de sabit internet sunan operatör şirketleri kullanıcılar tarafından yıllardır eleştirilirken, her yıl yapılan zamlar bu eleştirileri tepkiye dönüştürüyor.
Türkiye’nin yerli operatör şirketlerinden Türk Telekom, fiyatlarının uygun olmasıyla yıllarca övüldü. Ancak son yıllarda yapılan zamlar nedeniyle kullanıcılar artık daha uygun fiyatlı internet şirketlerine yönelmeye başladı. Alternatif olarak birçok şirket şu anda Türkiye’de aktif olarak faaliyetlerini sürdürüyor.
Öte yandan 11 Haziran itibariyle Türk Telekom’un sabit internet müşterilerine zam yapacağı resmi olarak duyuruldu. Daha önce en uygun fiyatlı abonelik planı 755 TL iken, bu rakam 1000 TL’ye kadar dayanacak. Peki Türk Telekom zam sonrası internet fiyatları ne kadar olacak? Gelin tüm detaylarına bakalım…