Türk Telekom’dan internet kullanıcılarına zam! 1 Temmuz'da uygulanacak, en ucuz paket cep yakacak

Dünyada internet fiyatlarının en yüksek olduğu, hızın ise en yavaş olduğu ülkelerden biri ne yazık ki Türkiye. Hem mobil hem de sabit internet sunan operatör şirketleri kullanıcılar tarafından yıllardır eleştirilirken, her yıl yapılan zamlar bu eleştirileri tepkiye dönüştürüyor.