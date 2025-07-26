Türkiye kavruluyor, laptoplar yanıyor! Peki, laptoplar neden sıcak havalarda daha fazla ısınır?

Termal denge ve performans düşüşü

Laptoplar, belirli bir sıcaklık eşiğini aşmamak üzere tasarlanmıştır. Bu eşik aşıldığında, cihazın bileşenleri zarar görmemesi için performanslarını otomatik olarak düşürürler. Bu duruma "termal kısma" denir. Termal kısma devreye girdiğinde, işlemcinizin hızı düşer, uygulamalar daha yavaş çalışır ve genel olarak laptopunuzun performansı gözle görülür şekilde azalır. Özellikle oyun oynayan veya yoğun grafik, video düzenleme gibi işlemler yapan kullanıcılar bu düşüşü daha net hisseder.