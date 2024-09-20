Türkiye siber savaşta İddialı: İşte tam donanım yazılım ve cihazlarımız

TÜRKSAT 6A:

Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerinde Türk mühendisleri tarafından geliştirildi. Temmuz ayında uzaya fırlatıldı. Türkiye, kendi haberleşme uydularıyla dünya nüfusunun yüzde 65’inden fazlasına ulaşabilir hâle geldi. Türkiye’nin aralarında Göktürk-1, Göktürk-2 ve İMECE’nin de yer aldığı uzayda 9 yer gözlem uydusu bulunuyor. Uydularla, doğal kaynaklar, ulaşım ağları, şehirler ve tarım alanları en ince detayına kadar görüntülenip savunma için de önemli bilgiler elde ediliyor.