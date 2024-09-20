Türkiye siber savaşta İddialı: İşte tam donanım yazılım ve cihazlarımız
Lübnan'daki patlamalar, yazılım ve siber güvenlik tehditlerine odakları çekerken, Türkiye bu tür saldırılara karşı uzun süredir yerli ve millî çözümler geliştiriyor.
İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazları ve telsiz üzerinden Hizbullah üyelerine saldırması, dünyayı siber savaş gerçeğiyle karşı karşıya getirdi. Türkiye, bu alandaki tehditlere karşı uzun süredir hazırlık yapıyor. Savunma ve finans gibi kritik alanlarda yerli ve millî teknolojiler geliştiriliyor.
İŞTE VATANI GÜVENLİ HALE GETİREN SİSTEMLERDEN BAZILARI ŞU ŞEKİLDE:
TÜRKSAT 6A:
Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerinde Türk mühendisleri tarafından geliştirildi. Temmuz ayında uzaya fırlatıldı. Türkiye, kendi haberleşme uydularıyla dünya nüfusunun yüzde 65’inden fazlasına ulaşabilir hâle geldi. Türkiye’nin aralarında Göktürk-1, Göktürk-2 ve İMECE’nin de yer aldığı uzayda 9 yer gözlem uydusu bulunuyor. Uydularla, doğal kaynaklar, ulaşım ağları, şehirler ve tarım alanları en ince detayına kadar görüntülenip savunma için de önemli bilgiler elde ediliyor.
PARDUS
Yerli ve millî bilgisayar işletim sistemi. Microsoft’un tekelini kırmak için TÜBİTAK tarafından geliştirildi. Geçen yıl 23.0 sürümü yayımlandı. Tamamen ücretsiz. Altyapısı daha sağlam. Pardus ile hem güvenli bir işletim sistemi imkânı sunuldu hem milyonlarca dolar ülkemizde kaldı.
IP KAMERALAR:
IP tabanlı sistemler üzerinde çalışan ASELSAN, aralarında 4K çekim kalitesiyle görüntü alabilen ve yapay zekâ desteği de kullanan 35 farklı versiyonda kamera geliştirdi. Bunlardan biri olan ODAKAN güvenlik güçlerinin üçüncü gözü oldu. Anlık tarama ile suçlu tespit ediliyor. Yerli ve millî yapay zekâ algoritmaları kullanılan kameralarla bilgiler ülke dışına çıkamıyor.