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  4. Türkiye’de BluTV’nin yerini almıştı. Netflix’in rakibi neşteri vurdu! Şifre paylaşmak tarih oluyor

Türkiye’de BluTV’nin yerini almıştı. Netflix’in rakibi neşteri vurdu! Şifre paylaşmak tarih oluyor

Netflix ve Disney+ şifre paylaşılmasını yasaklayan uygulamayı devreye almasının ardından, BluTV’nin yerini alan popüler platform da şifreyi başkalarıyla paylaşmayı yasaklamaya hazırlanıyor.

Türkiye’de BluTV’nin yerini almıştı. Netflix’in rakibi neşteri vurdu! Şifre paylaşmak tarih oluyor - Sayfa 1

Dizi ve film içerikleri son yıllarda hem abone kazanmak hem de gelirlerini artırıp daha fazla müşteriye ulaşmak için ortak bir strateji belirliyor.

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Türkiye’de BluTV’nin yerini almıştı. Netflix’in rakibi neşteri vurdu! Şifre paylaşmak tarih oluyor - Sayfa 2

Netflix ve Disney+ gibi platformlar piyasaya ilk çıktığında şifre paylaşıp kolayca hesabınızı başkasına verebiliyordunuz.

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Türkiye’de BluTV’nin yerini almıştı. Netflix’in rakibi neşteri vurdu! Şifre paylaşmak tarih oluyor - Sayfa 3

Benzer şekilde Amazon Prime kullanıcıları da birbirleriyle şifrelerini paylaşıp farklı adreslerde olsa bile dizi-film izleyebiliyordu. Ancak bu devir yavaş yavaş kapanıyor.

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Türkiye’de BluTV’nin yerini almıştı. Netflix’in rakibi neşteri vurdu! Şifre paylaşmak tarih oluyor - Sayfa 4

Netflix ve Disney+, bir süredir şifrelerin başkalarıyla paylaşılmasını yasaklayan yeni sistemlerini aktif olarak kullanıyor. Yerli içerik platformu BluTV’de Warner Bros. şirketine satılmadan önce şifreyi başkasıyla paylaşmaya izin veriyordu.

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