Türkiye’de BluTV’nin yerini almıştı. Netflix’in rakibi neşteri vurdu! Şifre paylaşmak tarih oluyor
Netflix ve Disney+ şifre paylaşılmasını yasaklayan uygulamayı devreye almasının ardından, BluTV’nin yerini alan popüler platform da şifreyi başkalarıyla paylaşmayı yasaklamaya hazırlanıyor.
Dizi ve film içerikleri son yıllarda hem abone kazanmak hem de gelirlerini artırıp daha fazla müşteriye ulaşmak için ortak bir strateji belirliyor.
Netflix ve Disney+ gibi platformlar piyasaya ilk çıktığında şifre paylaşıp kolayca hesabınızı başkasına verebiliyordunuz.
Benzer şekilde Amazon Prime kullanıcıları da birbirleriyle şifrelerini paylaşıp farklı adreslerde olsa bile dizi-film izleyebiliyordu. Ancak bu devir yavaş yavaş kapanıyor.