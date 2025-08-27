Türkiye’de en çok aboneye sahip dijital platformlar belli oldu! Zirvede sürpriz isim
Birçok dijital platformun bulunduğu Türkiye pazarında en çok aboneye sahip platformlar belli oldu. Netflix ilk sırayı kaybederken, zirvede sürpriz bir isim var.
Dünya çapında çok sayıda dijital platform var. Yerli ve yabancı binlerce içerik bu platformlarda yayımlanırken, Türkiye’de aktif olarak en çok aboneye sahip platformlar belli oldu.
Bu yılın başlarında BluTV’yi satın alan Warner Bros., platformun ismini HBO’ya çevirerek Türkiye pazarında start verdi. Netflix ise dünya çapında abone sayısını artırmaya devam ediyor. Ancak ülkemizde artık en çok aboneye sahip platform Netflix değil.
Pazar araştırma kuruluşu JustWatch, 2025 ikinci çeyrek itibariyle Türkiye’deki dijital platformlara ilişkin dikkat çeken bir rapor yayımladı.