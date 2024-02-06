Türkiye'de en çok hangi dizi/film platformu kullanılıyor? Zirvedeki isim şaşırttı...
JustWatch, Türkiye'de en çok kullanılan çevrim içi dizi ve film platformlarını açıkladı. 2023'ün dördüncü çeyreğini baz alan verilere göre, Türkiye'deki en popüler çevrim içi dizi ve film platformu BluTV oldu. Açık ara farkla listenin ilk sırasında yer alan platformu, Netflix izledi. İşte Türkiye'de en çok aboneye sahip olan çevrim içi dizi ve film platformları...
Diğer
Pazar payı: Yüzde 4
1 | 6
MUBI
Pazar payı: Yüzde 5
2 | 6
Disney+
Pazar payı: Yüzde 7
3 | 6
Amazon Prime Video
Pazar payı: Yüzde 19
4 | 6