  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Türkiye'de en çok hangi dizi/film platformu kullanılıyor? Zirvedeki isim şaşırttı...

Türkiye'de en çok hangi dizi/film platformu kullanılıyor? Zirvedeki isim şaşırttı...

JustWatch, Türkiye'de en çok kullanılan çevrim içi dizi ve film platformlarını açıkladı. 2023'ün dördüncü çeyreğini baz alan verilere göre, Türkiye'deki en popüler çevrim içi dizi ve film platformu BluTV oldu. Açık ara farkla listenin ilk sırasında yer alan platformu, Netflix izledi. İşte Türkiye'de en çok aboneye sahip olan çevrim içi dizi ve film platformları...

Türkiye'de en çok hangi dizi/film platformu kullanılıyor? Zirvedeki isim şaşırttı... - Sayfa 1

Diğer

Pazar payı: Yüzde 4

1 | 6
Türkiye'de en çok hangi dizi/film platformu kullanılıyor? Zirvedeki isim şaşırttı... - Sayfa 2

MUBI

Pazar payı: Yüzde 5

2 | 6
Türkiye'de en çok hangi dizi/film platformu kullanılıyor? Zirvedeki isim şaşırttı... - Sayfa 3

Disney+

Pazar payı: Yüzde 7

3 | 6
Türkiye'de en çok hangi dizi/film platformu kullanılıyor? Zirvedeki isim şaşırttı... - Sayfa 4

Amazon Prime Video

Pazar payı: Yüzde 19

4 | 6