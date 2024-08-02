Türkiye’de Instagram yasaklandı, ne zaman açılacak? Sosyal medya fenomenleri endişeli
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos 2024 tarihinde Instagram'a Türkiye'de erişim yasağı getirdi. Peki yasağın uzaması durumunda sosyal medyadan para kazananların durumu ne olacak? Özellikle sosyal medya kanallarını kullanan şirketler de stratejilerini başka yönlere kaydırabilir.
Türkiye'de sosyal medya fenomeni olmak önemli bir gelir kaynağı... Özellikle dünyada Instagram'ın en çok kullanıldığı ülkeler arasında Türkiye'nin zirveye çıkmasında da bu durumun önemli bir payı oldu.
Ancak BTK'nın aldığı karar ile Instagram'ı yasaklaması, sosyal medya fenomenlerinin de işlerine ket vuracak.
SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ DÜŞÜNCELİ
Türkiye’de sosyal medya fenomenleri, Instagram’ın erişime kapatılması kararından olumsuz etkilenecek gibi görünüyor.
Bu platformda takipçi sayısını artırarak gelir elde eden fenomenler, alternatif platformlara yönelmek zorunda kalabilir. Aynı zamanda, markaların ve işletmelerin de sosyal medya pazarlaması stratejilerini gözden geçirmesi gerekebilir.