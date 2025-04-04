Türkiye'de iPhone fiyatı 150 bin TL'yi aşabilir. Apple’a Donald Trump neşteri; dev zam kapıda
Apple’ın hisseleri ilk kez 2020’den bu yana sert düşüş yaşadı. Sebebi ise Donald Trump’ın yeni gümrük vergilerini açıklaması. Ancak kötü haber sadece bu değil. iPhone’lar için dev zam kapıda, Türkiye’de en son model iPhone fiyatı 150 bin TL’yi aşabilir.
Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile merakla beklenen yeni gümrük vergilerini duyurdu. Tüm dünyada yankı uyandıran vergilendirme sistemi, Apple dahil ABD’li birçok şirkletin hisselerini de düşürdü.
Ne yazık ki Trump’ın yeni tarifesi, kendi ülkesindeki teknoloji devlerinin bile kâr marjını olumsuz etkileyecek. Hâl böyle olacağı için üreticiler de çareyi zam yapmakla bulacak. Ancak iPhone için öyle bir zam kapıda ki, vergilerle hesaplandığında Türkiye’de 150 bin TL’yi aşması bekleniyor. İşte Trump’ın vergisine karşı Apple’ın olası zam senaryoları…
Trump’ın yeni tarifesi dünya basınında yankı uyandırırken Reuters, yakın zamanda yayınladığı bir haberde iPhone fiyatlarının yüzde 43’e kadar artacağını kaleme aldı.
Trump’ın yeni tarifeleriyle iPhone gibi dünya çapında çok satan teknolojik ürünler gümrük vergilerinden etkilenecek. Nitekim markalar bu vergilendirmeler nedeniyle kâr marjlarında ciddi düşüşlerle karşı karşıya kalabilir. Öyle ki bu sabah itibariyle Apple hisseleri 2020 Mart ayından bu yana en büyük düşüşünü yaşadı. Dolayısıyla Apple, çıkmaza girmemek için çareyi muhtemelen zam yapmakta bulacak. Ancak bu zam kullanıcıları fazlasıyla üzecek.