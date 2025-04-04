Türkiye'de iPhone fiyatı 150 bin TL'yi aşabilir. Apple’a Donald Trump neşteri; dev zam kapıda

Ne yazık ki Trump’ın yeni tarifesi, kendi ülkesindeki teknoloji devlerinin bile kâr marjını olumsuz etkileyecek. Hâl böyle olacağı için üreticiler de çareyi zam yapmakla bulacak. Ancak iPhone için öyle bir zam kapıda ki, vergilerle hesaplandığında Türkiye’de 150 bin TL’yi aşması bekleniyor. İşte Trump’ın vergisine karşı Apple’ın olası zam senaryoları…