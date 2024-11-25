Türkiye’de milyonlarca kişi etkilenecek! WhatsApp desteği bu telefonlar için sona eriyor
Meta, WhatsApp destek sayfasında yaptığı bir güncellemede WhatsApp desteğini sonlandıracağı modellerin listesini güncelledi. Türkiye’de de kullanılan birçok model, artık uygulamayı çalıştıramayacak.
Meta, hem Android hem de iOS işletim sistemi için çok uzun destek sunuyor. Öyle ki kullanıcılar telefonun güncelleme desteğini kaybetse de, WhatsApp ve diğer uygulamalar tarafından birkaç yıl daha desteklenmeye devam ediyor.
Ancak zaman geçtikçe eski telefonların da miadı doluyor. 2024 sonunda WhatsApp desteği sona erecek modellerin listesi güncellendi. İşte artık WhatsApp’ı çalıştırmayacak telefonların listesi…
WhatsApp resmi sitesinde yer alan bilgilere göre uygulama desteği, elecekteki güncellemeler, Android ve iOS'un eski sürümlerini kullanan 45 akıllı telefon için sona erecek. Bu listeye Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG ve Apple gibi tanınmış markaların modelleri dahil edildi. Telefonunuz bu listede yer alıyorsa, bu popüler mesajlaşma uygulamasını kullanmaya devam edebilmek için model yükseltmesi yapmanız gerekebilir.
WhatsApp artık uygulamanın Android sürümü 5.0 ve üzeri olan cihazlarda ve iOS 12 ve daha yeni sürümlere sahip iPhone'larda kullanılmasını öneriyor. Yani telefonlarınız bu iki işletim sistemindeyse yeni bir sürüme yükseltemiyorsanız, 2024 sonunda artık WhatsApp’ı kullanamayacağınız anlamına geliyor.