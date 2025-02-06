Türkiye’deki bir üniversiteye siber saldırı: Binlerce öğrenci ve çalışan verileri sızdırıldı
Öğrenci ve üniversite çalışanlarının verilerine yetkisiz erişim sağlandı.
Türkiye’de kişisel bilgilerin sızdırılması veya çalınmasına yönelik olaylar son yıllarda katlanarak arttı. Panel olaylarında 50’ye yakın şüpheli gözaltına alınırken, bir siber saldırı da üniversiteye gerçekleşti.
kvkk.gov.tr tarafından yayımlanan duyuruya göre Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne siber saldırı gerçekleşti.
Üniversitenin resmi internet sitesine yapılan yetkisiz erişimin ardından binlerce çalışan ve öğrenci verilerine erişildiği bildirildi.