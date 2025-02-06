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  4. Türkiye’deki bir üniversiteye siber saldırı: Binlerce öğrenci ve çalışan verileri sızdırıldı

Türkiye’deki bir üniversiteye siber saldırı: Binlerce öğrenci ve çalışan verileri sızdırıldı

Öğrenci ve üniversite çalışanlarının verilerine yetkisiz erişim sağlandı.

Türkiye’deki bir üniversiteye siber saldırı: Binlerce öğrenci ve çalışan verileri sızdırıldı - Sayfa 1

Türkiye’de kişisel bilgilerin sızdırılması veya çalınmasına yönelik olaylar son yıllarda katlanarak arttı. Panel olaylarında 50’ye yakın şüpheli gözaltına alınırken, bir siber saldırı da üniversiteye gerçekleşti.

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Türkiye’deki bir üniversiteye siber saldırı: Binlerce öğrenci ve çalışan verileri sızdırıldı - Sayfa 2

kvkk.gov.tr tarafından yayımlanan duyuruya göre Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne siber saldırı gerçekleşti.

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Türkiye’deki bir üniversiteye siber saldırı: Binlerce öğrenci ve çalışan verileri sızdırıldı - Sayfa 3

Üniversitenin resmi internet sitesine yapılan yetkisiz erişimin ardından binlerce çalışan ve öğrenci verilerine erişildiği bildirildi.

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Türkiye’deki bir üniversiteye siber saldırı: Binlerce öğrenci ve çalışan verileri sızdırıldı - Sayfa 4

20 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşen veri sızıntısında, “system_admin” adlı kullanıcı hesabı kullanılarak 26.438 kişinin bilgilerine erişildi. Öğrenci, çalışan ve müşteri verilerinin ele geçirildiği olay, hackerın uzaktan eğitim sistemi üzerinden bir duyuru yayınlamasıyla fark edildi.

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