  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Türkiye’nin en hızlı internet sağlayıcıları belli oldu!

Türkiye’nin en hızlı internet sağlayıcıları belli oldu!

Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcılarını duyurdu. İşte platformdaki ortalama indirme hızlarına göre sıralanan Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcılarına dair liste şöyle...

Türkiye’nin en hızlı internet sağlayıcıları belli oldu! - Sayfa 1

Turkcell

Ortalama indirme hızı: 16.9 Mbps

1 | 10
Türkiye’nin en hızlı internet sağlayıcıları belli oldu! - Sayfa 2

Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş.

Ortalama indirme hızı: 18.7 Mbps

2 | 10
Türkiye’nin en hızlı internet sağlayıcıları belli oldu! - Sayfa 3

Vodafone Net İletişim Hizmetleri

Ortalama indirme hızı: 26.3 Mbps

3 | 10
Türkiye’nin en hızlı internet sağlayıcıları belli oldu! - Sayfa 4

Türk Telekom

Ortalama indirme hızı: 27.4 Mbps

4 | 10