Türkiye’nin en hızlı internet sağlayıcıları belli oldu!
Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcılarını duyurdu. İşte platformdaki ortalama indirme hızlarına göre sıralanan Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcılarına dair liste şöyle...
Turkcell
Ortalama indirme hızı: 16.9 Mbps
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Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş.
Ortalama indirme hızı: 18.7 Mbps
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Vodafone Net İletişim Hizmetleri
Ortalama indirme hızı: 26.3 Mbps
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Türk Telekom
Ortalama indirme hızı: 27.4 Mbps
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