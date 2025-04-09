Türkiye'nin listedeki sırası herkesi şaşırttı! Dünyada en hızlı internete sahip ülkeler belli oldu
Global internet hızı ölçüm platformu Speedtest by Ookla’nın yayımladığı 2025 verilerine göre, dünyadaki en hızlı internet bağlantılarına sahip ülkeler belirlendi. Türkiye’nin sabit genişbant internet hızındaki ortalama sıralaması ise dikkat çekti.
Dijitalleşmenin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde, hızlı ve kesintisiz internet erişimi bireyler ve kurumlar için vazgeçilmez bir ihtiyaç haline geldi.
Son yıllarda internet altyapısına yönelik yatırımlar artsa da, Türkiye hâlâ global sıralamada birçok ülkenin gerisinde kalıyor.
Kullanıcılar yüksek ping, düşük hız ve sık yaşanan kesintiler nedeniyle memnuniyetsizliklerini dile getirdi. Bu tablo, dijital dönüşümün sürdürülebilirliği açısından altyapının daha da güçlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.
İşte dünyanın en hızlı internetine sahip 20 ülke ve Türkiye'nin global sıralamadaki yeri;