TUSAŞ GÖKBEY özellikleri nedir, T625 GÖKBEY helikopteri ne işe yarar?
TUSAŞ, terör saldırısından birkaç gün sonra kendi imkanlarıyla geliştirdiği yeni yerli ve milli helikopterinin teslimatını gerçekleştirdi. Peki yerli TUSAŞ GÖKBEY özellikleri nedir, T625 GÖKBEY helikopteri ne işe yarar? İşte envantere giren milli helikopterin özellikleri.
Türkiye’nin önde gelen savunma sanayii şirketlerinden TUSAŞ, hain terör saldırısının ardından ülkemizi gururlandıracak bir ilke daha imza attı. Yıllardır üzerine çalışılan yerli ve milli GÖKBEY, 29 Ekim’de envantere girdi. Peki TUSAŞ GÖKBEY özellikleri nedir, T625 GÖKBEY helikopteri ne işe yarar?
T625 GÖKBEY, Türkiye’nin coğrafi ve iklim koşullarına uyum sağlayacak şekilde Türk mühendislerince tasarlanan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil havacılık alanında kullanılmak üzere geliştirilen bir genel maksat helikopteridir. TUSAŞ tesislerinde üretilen bu helikopterin, ilerleyen süreçte UH-1 ve ambulans helikopterlerin yerini alması hedefleniyor.
TUSAŞ T625 GÖKBEY ÖZELLİKLERİ
-Mürettebat: 2
-Yolcu kapasitesi: 12 kişi
-Uzunluk: 15,87 metre (52,1 ft)
-Ana rotor çapı: 13,20 metre (43,3 ft)
-Azami kalkış ağırlığı: 6.050 kilogram (13.340 lb)
-Motorlar: 2 × TEI TS1400 Turboşaft, 1.400 mil beygir gücü (1.044 kW) (her biri)
-Standart yakıt tankı: 1.020 kilogram (2.250 lb)
-Harici yakıt tankı: 280 kilogram (620 lb)
-Bagaj hacmi: 1,1 metreküp (39 cu ft)
GÖKBEY TASARIMI
Türk savunma sanayii şirketi TUSAŞ, 2010 yılında özgün yerli genel maksat helikopteri için ön tasarım çalışmalarını başlattı. 6 ton sınıfı genel maksat helikopteri projesi için 26 Haziran 2013 tarihinde Özgün Helikopter Programı Sözleşmesi imzalanmış ve 6 Eylül 2013'ten itibaren program takvimi uygulanmaya başlanmıştır.