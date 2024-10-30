TUSAŞ GÖKBEY özellikleri nedir, T625 GÖKBEY helikopteri ne işe yarar?

T625 GÖKBEY, Türkiye’nin coğrafi ve iklim koşullarına uyum sağlayacak şekilde Türk mühendislerince tasarlanan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil havacılık alanında kullanılmak üzere geliştirilen bir genel maksat helikopteridir. TUSAŞ tesislerinde üretilen bu helikopterin, ilerleyen süreçte UH-1 ve ambulans helikopterlerin yerini alması hedefleniyor.