Telefonla tuvalate girenler yandı! ABD'li uzmanlardan şoke eden çalışma; Risk, yüzde 50 artıyor
Amerikalı araştırmacılar, tuvalette akıllı telefonlarla zaman geçiren insanlar için ilginç bir çalışma yürüttü. Kapsamlı çalışmada şaşırtan sonuca ulaşılırken, uzmanlar kullanıcılara önemli uyarıda bulundu.
Akıllı telefonlar artık hayatın vazgeçilmeyen bir eşyası. Evden çıkarken nasıl bir anahtarı unutmamak gerekiyorsa, akıllı telefon da o derece önemli. Mesajlaşmadan fotoğraf çekmeye, sosyal medyadan diğer işlere kadar artık her şey bir telefon ile yapılabiliyor.
Gün geçtikçe mobil cihazlara daha çok bağlanıyoruz. Özellikle getirilen yapay zeka yenilikleri, insanların daha fazla vakit geçirmesine neden oluyor. Sosyal medya ise cabası.
Çoğu kullanıcı akıllı telefonu elinden düşürmüyor. Öyle ki zaman zaman pek çok kişinin tuvalete bile telefonla girip zaman geçirdiğine şahit oluyoruz. Ancak yapılan bir araştırma, tuvalete telefonlarla girenler için önemli bir riskin alarmını veriyor.