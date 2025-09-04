Telefonla tuvalate girenler yandı! ABD'li uzmanlardan şoke eden çalışma; Risk, yüzde 50 artıyor

Akıllı telefonlar artık hayatın vazgeçilmeyen bir eşyası. Evden çıkarken nasıl bir anahtarı unutmamak gerekiyorsa, akıllı telefon da o derece önemli. Mesajlaşmadan fotoğraf çekmeye, sosyal medyadan diğer işlere kadar artık her şey bir telefon ile yapılabiliyor.