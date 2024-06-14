Üç eski asker savaş robotu üretti! NATO 1 milyar euroluk destek verdi

Almanya’daki Münih merkezli ARX Robotics startup şirketi, kendi kendine sürüş yapabilen otonom savaş robotları geliştirmek üzere NATO tarafından tam 1 milyar euroluk fon ile desteklenmeye başladı. Şirket üç eski Alman askeri tarafından kuruldu. Peki bu robotlar ne iş yapıyor? Otonom savaş robotları, savaş alanında insan müdahalesine ihtiyaç duymadan operasyonlar gerçekleştirebilecek. Robotlar savaş alanında devriye geziyor, stratejik noktaları kontrol ediyor ve görevleri yerine getiriyor. Bu gelişme, savunma teknolojilerinde büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.