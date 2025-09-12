Hava yastıklı uçaklar geliyor! Çarpışmaların etkisi hafifletilecek
Havacılıkta çığır açacak bir yenilik ortaya çıktı. Genç mühendisler tarafından geliştirilen “Project Rebirth” sistemi, uçak kazalarında yolcuların hayatta kalma olasılığını yükseltmeyi amaçlıyor. Yapay zekâ destekli bu teknoloji, çarpışma anında uçağın gövdesini dev hava yastıklarıyla kaplayarak darbeyi hafifletiyor. Kabin içindeki özel paneller ise darbe sırasında sertleşerek yolcuların güvenliğini sağlıyor.
Hava yastıklı uçaklarla güvenlikte devrim
Hindistan’da yaşanan trajik Air India kazasından sadece üç ay sonra, mühendisler hava yolculuklarında çarpışma anlarında hayatta kalmayı mümkün kılacak yeni bir sistem geliştirdi. “Project Rebirth” adını taşıyan sistem, uçaklarda yapay zeka destekli hava yastığı mekanizması kullanarak, muhtemel bir çarpışma anında uçak gövdesini devasa hava yastıklarıyla sararak darbeyi yumuşatıyor.
Türkiye gazetesinin haberine göre, "Annem o kazadan sonra geceleri uyuyamıyordu. İnsanların o çaresizlik anında neler hissettiklerini düşünmek bile yeterliydi. Bu bizi harekete geçirdi" diyen mühendisler, saatler süren tasarım çalışmaları sonucunda Project Rebirth'i ortaya çıkardı.
Sistem nasıl devreye giriyor?
Uçak, irtifa, hız, motor durumu, yangın, yön ve pilot tepkilerini sürekli izleyen bir AI yazılımı ile donatılıyor. Sistem, 3.000 fitin altındayken çarpışma kaçınılmazsa otomatik olarak devreye giriyor. İki saniyeden kısa sürede burun, gövde ve kuyruk kısımlarından katmanlı kumaştan devasa hava yastıkları açılıyor.
Yastıklar, uçağın gövdesini dış etkilere karşı koruyan bir koza oluşturuyor. Kabin içinde yer alan darbe emici sıvı paneller, çarpışma anında sertleşerek yolcu ve mürettebatın zarar görmesini engellemeyi hedefliyor. Eğer motorlar hâlâ çalışır durumdaysa ters itiş sistemleri ile iniş yavaşlatılıyor; değilse gaz iticiler devreye giriyor.