Uzmanlar uyardı: ATM'lerde en çok bu şifreler kullanılıyor, hackerlar şifreleri kırabilir
Uzmanlar, ATM'lerde kullanılan en yaygın ve en nadir pin şifrelerini inceledi. Kullanılan pinler için dikkatli olunmasını isteyen uzmanlar, bu şifrelerin hackerler tarafından birkaç deneme ile kırılabileceği uyarısında bulundu.
Bankaların ATM'lerinde en yaygın ve en az kullanılan şifreleri inceleyen bir siber güvenlik araştırmasının sonuçları paylaşıldı.
3.4 milyon pin şifresinin incelendiği araştırmayla ilgili yetkililer siber saldırganların son dönemde saldırılarını artırdığını ve banka müşterilerinin risk altında olduğunu söylerken, ATM şifrelerinin dikkatli bir şekilde seçilmesi gerektiğini belirtti.
Küresel siber güvenlik danışmanı Jake Moore, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, "İnsanlar halen çok yaygın bir şekilde kullanılan şifreleri ya da doğum günleri gibi çok kolay tahmin edilebilecek şifreleri seçiyor" dedi.
Yapılan incelemeye göre en sık kullanılan şifreler şöyle:
- 1234
- 1111
- 0000
- 1212
- 7777
- 1004
- 2000
- 4444
- 2222
- 6969