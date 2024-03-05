Vergisi hesaplandı: 1 iPhone kendine 1 iPhone devlete
Apple, Türkiye fiyatlarına bir kez daha zam gelirken, Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, en pahalı iPhone modelinde yer alan vergileri tek tek hesapladı. Ayrıca Bingöl, en pahalı iPhone 15 Pro Max (1TB) modelinin vergisiz fiyatına da yer verdi. Hesaplamaya göre, en pahalı iPhone telefondan alan kişi telefonun fiyatı kadar devlete vergi ödüyor. İşte o hesaplama...
Apple Türkiye, geçtiğimiz günlerde satışta olan tüm ürünlerde fiyat artışı uygulandığını duyurdu. Söz konusu artışla birlikte iPhone 15 Pro Max'in fiyatı 107 bin TL'yi buldu.
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İşte son zam sonrası oluşan güncel iPhone fiyatları:
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iPhone SE 64 GB 28.999 TL
iPhone SE 128 GB 31.199 TL
iPhone SE 256 GB 35.699 TL
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iPhone 13 128 GB 42.999 TL
iPhone 13 256 GB 47.499 TL
iPhone 13 512 GB 56.499 TL
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