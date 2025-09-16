Volkswagen CEO’sundan şok itiraf! Otomobillerde değişikliğe gidiliyor; bu parça yeniden tasarlanacak

Otomobil pazarı artık elektrikli modellere evrilirken, bu geçiş sürecinde bazı pişmanlıklar da söz konusu. Öyle ki Volkswagen CEO’su Thomas Schäfer, yaptıkları bir değişimin hata olduğunu itiraf ederek geri dönüş yapacaklarını açıkladı. Peki yapılan hata nedir ve süreç nereye evrilecek?