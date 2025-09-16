Volkswagen CEO’sundan şok itiraf! Otomobillerde değişikliğe gidiliyor; bu parça yeniden tasarlanacak
Alman otomobil devi Volkswagen’in CEO’su Thomas Schäfer, son modellerinde yaptıkları bir değişikliği hata olarak değerlendirerek değişikliğe gidileceğini duyurdu.
Dünyanın en prestijli otomobil fuarı geçtiğimiz hafta Almanya’da düzenlendi. Çinli, ABD’li ve Avrupalı üreticilerin boy gösterdiği fuarda yepyeni otomobiller ve teknolojiler sergilendi.
Türkiye’nin yerli sedan otomobili T10F’te bu etkinlikte sahne aldı ve resmiyet kazandı. Bununla birlikte otomobil sektörünün köklü isimlerinden Volkswagen de etkinlikte yeni elektrikli modellerini gösterdi.
Otomobil pazarı artık elektrikli modellere evrilirken, bu geçiş sürecinde bazı pişmanlıklar da söz konusu. Öyle ki Volkswagen CEO’su Thomas Schäfer, yaptıkları bir değişimin hata olduğunu itiraf ederek geri dönüş yapacaklarını açıkladı. Peki yapılan hata nedir ve süreç nereye evrilecek?
Otomobil medyasından carscoops.com’un haberine göre Volkswagen, D. Cross ve tamamen elektrikli Polo gibi yeni modellerini seri üretime yakın tasarımlarla tanıtırken, tasarım anlayışını da yeniden gözden geçiriyor. Bu kapsamda, birçok elektrikli araç üreticisinin tercih ettiği gömme tip açılır-kapanır kapı kolları yerine, geleneksel kapı kollarına geri dönüleceği açıklandı.