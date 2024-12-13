WhatsApp duyurdu: Sesli ve görüntülü aramalara yeni özellikler geldi! Gruplara da sürpriz yenilik!
Meta, mesajlaşma servisi WhatsApp’ta arama kalitelerini artıran yeni özellikler ekledi. Ayrıca grup içinden artık bireysel olarak da arama yapılabiliyor.
Meta, yıl sonuna yaklaşırken WhatsApp için yeni özellikler duyurdu. Sesli ve görüntülü aramalara odaklanan güncellemede, yeni arayüz, daha kaliteli çağrı ve gruplarda bireysel arama gibi dikkat çeken yenilikler geldi.
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Görüntülü görüşmelerde Zoom ve Google Meet gibi platformlara rakip olan WhatsApp, yeni güncellemesiyle hedefleri doğrultusunda bir adım daha attı.
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