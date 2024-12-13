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  4. WhatsApp duyurdu: Sesli ve görüntülü aramalara yeni özellikler geldi! Gruplara da sürpriz yenilik!

WhatsApp duyurdu: Sesli ve görüntülü aramalara yeni özellikler geldi! Gruplara da sürpriz yenilik!

Meta, mesajlaşma servisi WhatsApp’ta arama kalitelerini artıran yeni özellikler ekledi. Ayrıca grup içinden artık bireysel olarak da arama yapılabiliyor.

WhatsApp duyurdu: Sesli ve görüntülü aramalara yeni özellikler geldi! Gruplara da sürpriz yenilik! - Sayfa 1

Meta, yıl sonuna yaklaşırken WhatsApp için yeni özellikler duyurdu. Sesli ve görüntülü aramalara odaklanan güncellemede, yeni arayüz, daha kaliteli çağrı ve gruplarda bireysel arama gibi dikkat çeken yenilikler geldi.

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WhatsApp duyurdu: Sesli ve görüntülü aramalara yeni özellikler geldi! Gruplara da sürpriz yenilik! - Sayfa 2

Görüntülü görüşmelerde Zoom ve Google Meet gibi platformlara rakip olan WhatsApp, yeni güncellemesiyle hedefleri doğrultusunda bir adım daha attı.

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WhatsApp duyurdu: Sesli ve görüntülü aramalara yeni özellikler geldi! Gruplara da sürpriz yenilik! - Sayfa 3

WHATSAPP ARAMALARINA YENİ GÜNCELLEME

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WhatsApp duyurdu: Sesli ve görüntülü aramalara yeni özellikler geldi! Gruplara da sürpriz yenilik! - Sayfa 4

Techrunch.com’un derlediği habere göre artık bir grup sohbetinde arama butonuna basıldığında, herkesi aramak yerine grup içerisinde bir kişiyi de ayrı aramak mümkün oldu. Yani grupta mesajlaşırken istediğiniz katılımcıyı seçip arayabilirsiniz.

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