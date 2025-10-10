  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp’tan iPhone kullanıcılarına müthiş yenilik: Son güncellemeyi yükleyenler fark etti

WhatsApp’tan iPhone kullanıcılarına müthiş yenilik: Son güncellemeyi yükleyenler fark etti

Meta, iPhone kullanıcılarına çok faydalı bir özellik getirdi. Android kullanıcılarını kıskandıracak bu yenilik, son güncelleme ile sunulmaya başladı.

WhatsApp’tan iPhone kullanıcılarına müthiş yenilik: Son güncellemeyi yükleyenler fark etti - Sayfa 1

Meta, anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın iPhone uygulaması için yeni özellik getirdi. Son güncellemeyi yükleyenler adeta şaşırdı kaldı.

1 | 11
WhatsApp’tan iPhone kullanıcılarına müthiş yenilik: Son güncellemeyi yükleyenler fark etti - Sayfa 2

Android, Windows ve masaüstü uygulamalarını düzenli olarak güncelleyen şirket, iOS sürümüne yeni bir özellik daha ekledi.

2 | 11
WhatsApp’tan iPhone kullanıcılarına müthiş yenilik: Son güncellemeyi yükleyenler fark etti - Sayfa 3

DİL BARİYERİ AŞILDI

Sosyal medya kullanıcılarının en büyük eksikliklerinden biri, farklı dilde gelen mesajı çevirememe idi. Ancak Meta, bu noktada önemli hamleler yaptı.

3 | 11
WhatsApp’tan iPhone kullanıcılarına müthiş yenilik: Son güncellemeyi yükleyenler fark etti - Sayfa 4

Instagram için daha önce mesaj çeviri özelliğini kullanıma sunan Meta, iPhone kullanıcıları için yayınladığı son güncelleme ile yerel çeviri desteğini iOS cihazlara getirdi. 

4 | 11