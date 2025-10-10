WhatsApp’tan iPhone kullanıcılarına müthiş yenilik: Son güncellemeyi yükleyenler fark etti
Meta, iPhone kullanıcılarına çok faydalı bir özellik getirdi. Android kullanıcılarını kıskandıracak bu yenilik, son güncelleme ile sunulmaya başladı.
Meta, anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın iPhone uygulaması için yeni özellik getirdi. Son güncellemeyi yükleyenler adeta şaşırdı kaldı.
Android, Windows ve masaüstü uygulamalarını düzenli olarak güncelleyen şirket, iOS sürümüne yeni bir özellik daha ekledi.
DİL BARİYERİ AŞILDI
Sosyal medya kullanıcılarının en büyük eksikliklerinden biri, farklı dilde gelen mesajı çevirememe idi. Ancak Meta, bu noktada önemli hamleler yaptı.