WhatsApp pil ömrünü iki katına çıkaracak! Yeni özellikten ilk görüntü geldi. 'Ultra Karanlık'
Halihazırda karanlık mod desteği bulunan WhatsApp, yakında yayınlanacak yeni güncelleme ile simsiyah olacak.
WhatsApp, yıllar içerisinde uygulamayı tüm platformlarda yeni tasarıma geçirdi. Şu anda kullanıcı dostu tasarımıyla beğenilen uygulama, yakında temalar ve daha fazla kişiselleştirme desteğine sahip olacak.
Yeni güncelleme ile WhatsApp’ın mevcut arka plan rengi #0b141a, yerini daha koyu ve derin ton #0a1014’e bırakacak. . Bu renk değişimi, daha göz dostu bir rengi uygulamaya uyarlarken, aynı zamanda pil tüketimini de en asgariye indirmeyi amaçlıyor.
Eklenen yeni tema, yalnızca arka plan rengini değiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda mesaj balonları ve sohbetlerin varsayılan arka planını da daha koyu olacak.