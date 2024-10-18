WhatsApp pil ömrünü iki katına çıkaracak! Yeni özellikten ilk görüntü geldi. 'Ultra Karanlık'

Yeni güncelleme ile WhatsApp’ın mevcut arka plan rengi #0b141a, yerini daha koyu ve derin ton #0a1014’e bırakacak. . Bu renk değişimi, daha göz dostu bir rengi uygulamaya uyarlarken, aynı zamanda pil tüketimini de en asgariye indirmeyi amaçlıyor.