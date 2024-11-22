WhatsApp 'ta yeni dönem: Sesli mesajlar dinlemeden okunabilecek! Tek bir tuşla yazıya dökülecek
Meta, WhatsApp için sesli mesajlar üzerinde yepyeni bir özellik duyurdu. Transkripsiyon ile kullanıcıların uzun süredir beklediği faydalı yenilik geldi.
WhatsApp için gelen yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Meta, uzun süredir sesli mesajlar için beklenen özelliği de resmi olarak duyurdu.
Sesli mesajlar ve sesli notlar, WhatsApp’ın sevilen özellikleri arasında yer alıyor. Ancak sesli mesajları her zaman dinlemek mümkün olmayabilliyor. Sessiz veya müsait olmayan bir ortamda herkes sesli mesajları her zaman dinleyemeyiz.
Neyse ki iPhone’ların faydalı transkripsiyon özelliği artık WhatsApp’a da geldi. Meta, sesli mesajları yazıya döken yeni özelliği kullanıma sunduğunu duyurdu..
Yeni özellik, sesli mesajların metne dönüştürülmesine olanak tanıyarak farklı durumlarda iletişimi daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.
Özellikle hareket halinde, zamanın kısa oldu anlarda hatta gürültülü ortamlarda sesli mesajları dinlemeseniz bile gelen mesaj artık yazıya dökülebilecek.
Üstelik Meta, WhatsApp’taki transkripsiyon özelliğinin tıpkı diğer mesajlar gibi uçtan uca şifrelendiğini de belirtti.