WhatsApp tasarımı değişti, yepyeni temalar geldi: Uygulama arayüzü sil baştan
Meta tarafından yapılan resmi duyuruda, WhatsApp’a yeni temalar geldiği, kullanıcıların bu temalar ile arayüzü daha renkli hale getirebileceği açıklandı.
Kullanılan uygulamalar zaman zaman tasarım değişiklikleri alıyor. Güncellemeler ile değişen tasarımlar, daha modern, basit ve sade arayüzle kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.
WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, resmi bir duyuru yayınlayarak mesajlaşma uygulamasına yeni temalar ve duvar kağıtları eklediğini duyurdu. Yeni gelen duvar kağıtları ve temalar ile artık sohbet arayüzü sil baştan ayarlanabiliyor. Böylece yeşil renkli sohbet temalarına mahrum olmaktan da kurtulmuş oluyorsunuz.
Ayarlar’da yer alan yeni tema ve duvar kağıtları, ister ana tema isterseniz de sohbete göre ayarlanabiliyor.