WhatsApp tasarımı değişti, yepyeni temalar geldi: Uygulama arayüzü sil baştan

WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, resmi bir duyuru yayınlayarak mesajlaşma uygulamasına yeni temalar ve duvar kağıtları eklediğini duyurdu. Yeni gelen duvar kağıtları ve temalar ile artık sohbet arayüzü sil baştan ayarlanabiliyor. Böylece yeşil renkli sohbet temalarına mahrum olmaktan da kurtulmuş oluyorsunuz.