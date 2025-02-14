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WhatsApp tasarımı değişti, yepyeni temalar geldi: Uygulama arayüzü sil baştan

Meta tarafından yapılan resmi duyuruda, WhatsApp’a yeni temalar geldiği, kullanıcıların bu temalar ile arayüzü daha renkli hale getirebileceği açıklandı.

WhatsApp tasarımı değişti, yepyeni temalar geldi: Uygulama arayüzü sil baştan - Sayfa 1

Kullanılan uygulamalar zaman zaman tasarım değişiklikleri alıyor. Güncellemeler ile değişen tasarımlar, daha modern, basit ve sade arayüzle kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. 

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WhatsApp tasarımı değişti, yepyeni temalar geldi: Uygulama arayüzü sil baştan - Sayfa 2

WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, resmi bir duyuru yayınlayarak mesajlaşma uygulamasına yeni temalar ve duvar kağıtları eklediğini duyurdu. Yeni gelen duvar kağıtları ve temalar ile artık sohbet arayüzü sil baştan ayarlanabiliyor. Böylece yeşil renkli sohbet temalarına mahrum olmaktan da kurtulmuş oluyorsunuz.

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WhatsApp tasarımı değişti, yepyeni temalar geldi: Uygulama arayüzü sil baştan - Sayfa 3

Ayarlar’da yer alan yeni tema ve duvar kağıtları, ister ana tema isterseniz de sohbete göre ayarlanabiliyor.

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WhatsApp tasarımı değişti, yepyeni temalar geldi: Uygulama arayüzü sil baştan - Sayfa 4

Bu arada sohbet temalarını açık ve koyu modda ayarlamak da mümkün. Dilerseniz temayı uygulayıp arka plandaki duvar kağıdını da devre dışı bırakabilirsiniz. 

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