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  4. WhatsApp’a bomba yenilik: Okunmamış mesajlar artık özetlenecek. Yapay zeka sizin yerinize bakacak

WhatsApp’a bomba yenilik: Okunmamış mesajlar artık özetlenecek. Yapay zeka sizin yerinize bakacak

Meta’nın WhatsApp için birçok ülkede aktif ettiği Meta AI yapay zeka modeli, mesajlar için çok önemli bir özellik kazandı. Artık okunmamış mesajları özetleyerek işleri daha kolay hale getirebiliyor.

WhatsApp’a bomba yenilik: Okunmamış mesajlar artık özetlenecek. Yapay zeka sizin yerinize bakacak - Sayfa 1

Meta, anlık mesajlaşma platformu WhatsApp için birkaç ay önce Meta AI adını verdiği yapay zeka modelini eklemişti. Instagram ve Facebook gibi diğer Meta imzalı platformlara da entegre edilen Meta AI, kullanıcılara birçok konuda kolaylık sağlamak amacıyla geliştirilip eğitildi.

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WhatsApp’a bomba yenilik: Okunmamış mesajlar artık özetlenecek. Yapay zeka sizin yerinize bakacak - Sayfa 2

Henüz Türkiye için aktif edilmeyen ve sınırlı sayıda ülkede kullanılabilen Meta AI, WhatsApp’ta yeni ve dikkat çeken bir özellik kazandı. 

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WhatsApp’a bomba yenilik: Okunmamış mesajlar artık özetlenecek. Yapay zeka sizin yerinize bakacak - Sayfa 3

Mesaj Özetleri adı verilen özelliği piyasaya süren Meta, sohbette okunmamış mesajları özetleyerek zamandan tasarruf ettiriyor. Peki yeni özellik nasıl çalışıyor?

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WhatsApp’a bomba yenilik: Okunmamış mesajlar artık özetlenecek. Yapay zeka sizin yerinize bakacak - Sayfa 4

Resmi blog sayfasında söz konusu özellikle ilgili resmi duyuru paylaşan Meta, “Bu özellik, Meta AI kullanarak okunmamış mesajları özel ve hızlı bir şekilde özetler, böylece detaylara geçmeden önce sohbetlerde neler olup bittiğine dair genel bir fikir edinebilirsiniz” açıklamalarına yer verdi.

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