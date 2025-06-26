WhatsApp’a bomba yenilik: Okunmamış mesajlar artık özetlenecek. Yapay zeka sizin yerinize bakacak
Meta’nın WhatsApp için birçok ülkede aktif ettiği Meta AI yapay zeka modeli, mesajlar için çok önemli bir özellik kazandı. Artık okunmamış mesajları özetleyerek işleri daha kolay hale getirebiliyor.
Meta, anlık mesajlaşma platformu WhatsApp için birkaç ay önce Meta AI adını verdiği yapay zeka modelini eklemişti. Instagram ve Facebook gibi diğer Meta imzalı platformlara da entegre edilen Meta AI, kullanıcılara birçok konuda kolaylık sağlamak amacıyla geliştirilip eğitildi.
Henüz Türkiye için aktif edilmeyen ve sınırlı sayıda ülkede kullanılabilen Meta AI, WhatsApp’ta yeni ve dikkat çeken bir özellik kazandı.
Mesaj Özetleri adı verilen özelliği piyasaya süren Meta, sohbette okunmamış mesajları özetleyerek zamandan tasarruf ettiriyor. Peki yeni özellik nasıl çalışıyor?