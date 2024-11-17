WhatsApp'ta büyük açık kapandı. Artık mesajlar yarım kalmayacak! Herkesin çok istediği özellik geldi

Resmi olarak yapılan duyuruda WhatsApp için ‘Taslak’ özelliğinin kullanıma sunulduğu duyuruldu. Söz konusu özellik, yarım kalan mesajlar için sohbet arayüzünde ‘taslak’ ibaresi ile görünüyor. Bu sayede her kimle sohbetiniz yarım kaldıysa kolayca görebilirsiniz.