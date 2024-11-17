WhatsApp'ta büyük açık kapandı. Artık mesajlar yarım kalmayacak! Herkesin çok istediği özellik geldi
Mesajlaşma platformu WhatsApp için uzun zamandır beklenen özellik nihayet geldi. Taslak işlevi sayesinde artık yarım kalan mesajlarınızı kolayca görebilirsiniz.
WhatsApp, diğer rakiplerine kıyasla özellik bakımından biraz geride. Ancak son birkaç yıldır Meta, açıkları birer birer kapatıyor.
Gruplar, sohbet arayüzü, etkinlikler ve durumlar için ek özellikler getiren Meta, son olarak yarım kalan mesajlar için de çözüm geliştirdi.
Resmi olarak yapılan duyuruda WhatsApp için ‘Taslak’ özelliğinin kullanıma sunulduğu duyuruldu. Söz konusu özellik, yarım kalan mesajlar için sohbet arayüzünde ‘taslak’ ibaresi ile görünüyor. Bu sayede her kimle sohbetiniz yarım kaldıysa kolayca görebilirsiniz.