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  4. WhatsApp'ta büyük açık kapandı. Artık mesajlar yarım kalmayacak! Herkesin çok istediği özellik geldi

WhatsApp'ta büyük açık kapandı. Artık mesajlar yarım kalmayacak! Herkesin çok istediği özellik geldi

Mesajlaşma platformu WhatsApp için uzun zamandır beklenen özellik nihayet geldi. Taslak işlevi sayesinde artık yarım kalan mesajlarınızı kolayca görebilirsiniz.

WhatsApp'ta büyük açık kapandı. Artık mesajlar yarım kalmayacak! Herkesin çok istediği özellik geldi - Sayfa 1

WhatsApp, diğer rakiplerine kıyasla özellik bakımından biraz geride. Ancak son birkaç yıldır Meta, açıkları birer birer kapatıyor. 

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WhatsApp'ta büyük açık kapandı. Artık mesajlar yarım kalmayacak! Herkesin çok istediği özellik geldi - Sayfa 2

Gruplar, sohbet arayüzü, etkinlikler ve durumlar için ek özellikler getiren Meta, son olarak yarım kalan mesajlar için de çözüm geliştirdi.

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WhatsApp'ta büyük açık kapandı. Artık mesajlar yarım kalmayacak! Herkesin çok istediği özellik geldi - Sayfa 3

Resmi olarak yapılan duyuruda WhatsApp için ‘Taslak’ özelliğinin kullanıma sunulduğu duyuruldu. Söz konusu özellik, yarım kalan mesajlar için sohbet arayüzünde ‘taslak’ ibaresi ile görünüyor. Bu sayede her kimle sohbetiniz yarım kaldıysa kolayca görebilirsiniz.

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WhatsApp'ta büyük açık kapandı. Artık mesajlar yarım kalmayacak! Herkesin çok istediği özellik geldi - Sayfa 4

Bu özellik uygulamaya sorunsuz bir şekilde entegre oluyor. Kullanıcılar bir mesaj yazmaya başladıklarında ve göndermeden önce sohbetten ayrıldıklarında, WhatsApp sohbet listesinde yeşil bir “Taslak” etiketiyle konuşmayı görmek mümkün.

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