WhatsApp’ta Copilot yapay zeka nasıl kullanılır?
Microsoft’un yapay zeka hizmeti Copilot, geçtiğimiz hafta WhatsApp mesajlaşma uygulamasına geldi. Peki WhatsApp’ta Copilot nasıl kullanılır, numarası kaçtır?
WHATSAPP’TA COPILOT’U AKTİF ETME Doğal sohbet İster mülakatlara hazırlanıyor olun, ister sıradan sohbetler ediyor olun, akıcı ve sezgisel görüşmelerin tadını çıkarın.
Buna ek olarak Microsoft, halihazırda tüm dünyada aktif olarak kullanılabilen Copilot servisini geçtiğimiz hafta WhatsApp’a ekledi. Kullanıcılar sohbet ekranından yapay zeka ile mesajlaşarak sorularına yanıt bulup, görsel oluşturabiliyor.
Sessiz sedasız duyurulan Copilot, WhatsApp’ı daha faydalı hale getirdi. Peki WhatsApp’ta yapay zeka Copilot nasıl kullanılır, numarası kaç? İşte adım adım WhatsApp’ta Copilot’u etkinleştirme.