WhatsApp’ta Copilot yapay zeka nasıl kullanılır?

Microsoft Copilot’un web, Android ve iOS uygulaması harika özellikler sunuyor. Doğal insan dili ile çalışan yapay zeka ile en zorlu sorulara yanıt bulabilir, metne dayalı görsel oluşturabilirsiniz. Şimdi bu özelliği WhatsApp’ta kullanmak için şu adımları takip edin…