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WhatsApp’ta Copilot yapay zeka nasıl kullanılır?

Microsoft’un yapay zeka hizmeti Copilot, geçtiğimiz hafta WhatsApp mesajlaşma uygulamasına geldi. Peki WhatsApp’ta Copilot nasıl kullanılır, numarası kaçtır?

WhatsApp’ta Copilot yapay zeka nasıl kullanılır? - Sayfa 1

WHATSAPP’TA COPILOT’U AKTİF ETME Doğal sohbet İster mülakatlara hazırlanıyor olun, ister sıradan sohbetler ediyor olun, akıcı ve sezgisel görüşmelerin tadını çıkarın.

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WhatsApp’ta Copilot yapay zeka nasıl kullanılır? - Sayfa 2

Buna ek olarak Microsoft, halihazırda tüm dünyada aktif olarak kullanılabilen Copilot servisini geçtiğimiz hafta WhatsApp’a ekledi. Kullanıcılar sohbet ekranından yapay zeka ile mesajlaşarak sorularına yanıt bulup, görsel oluşturabiliyor.

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WhatsApp’ta Copilot yapay zeka nasıl kullanılır? - Sayfa 3

Sessiz sedasız duyurulan Copilot, WhatsApp’ı daha faydalı hale getirdi. Peki WhatsApp’ta yapay zeka Copilot nasıl kullanılır, numarası kaç? İşte adım adım WhatsApp’ta Copilot’u etkinleştirme.

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WhatsApp’ta Copilot yapay zeka nasıl kullanılır? - Sayfa 4

Microsoft Copilot’un web, Android ve iOS uygulaması harika özellikler sunuyor. Doğal insan dili ile çalışan yapay zeka ile en zorlu sorulara yanıt bulabilir, metne dayalı görsel oluşturabilirsiniz. Şimdi bu özelliği WhatsApp’ta kullanmak için şu adımları takip edin…

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