WhatsApp’ta ilişkileri bozan hile: Bu gizli kodlar ile sohbetlerinizi anında saklayın!
WhatsApp, kullanıcıların sohbetlerini kolayca gizleyip şifre ile erişebilmesi için müthiş bir özellik sunuyor. Basit bir gizli kodla, sizler de sohbetlerinizi meraklı gözlerden gizleyebilirsiniz İşte adım adım sohbet kilitleme!
Bunlar arasında WhatsApp, en çok revize edilen, değişikliğe uğrayan uygulamalar arasında ilk sırayı çekiyor. Zira amacı sadece mesajlaşma olan bu uygulama, yıllar içerisinde anketler, gruplar, etkinlikler ve çok sayıda özelliğe kavuştu.
Sadece bu kadarıyla da sınırlı kalmıyor. Meta, WhatsApp’ta kullanıcıların meraklı gözlerden sakınmak için mesajlaşmalara da dikkat çeken ayrıcalıklar getirdi. Bu gizli kod özelliği yakın zamanda devreye alınırken, kullanıcıları memnun etmeyi de başardı.
Halihazırda sosyal medya uygulamalarını çeşitli uygulamalar ile kilitlemek mümkün. Fakat WhatsApp’ın kendi içinde sunduğu yeni gizli kodla mesajları kilitleme özelliği de mevcut. Birkaç adımda konuşmalarınızı gizleyebilir, erişmek istemeyen gözlerden saklayabilirsiniz.