WhatsApp’ta ilişkileri bozan hile: Bu gizli kodlar ile sohbetlerinizi anında saklayın!

Bunlar arasında WhatsApp, en çok revize edilen, değişikliğe uğrayan uygulamalar arasında ilk sırayı çekiyor. Zira amacı sadece mesajlaşma olan bu uygulama, yıllar içerisinde anketler, gruplar, etkinlikler ve çok sayıda özelliğe kavuştu.