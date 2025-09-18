WhatsApp’ta yeni dönem: Hatırlatıcı özelliği sayesinde hiçbir mesaj unutulmayacak

Kimi zaman bir arkadaşınız veya ailenizden biri herhangi bir konuda sizden bir şeyler rica edebilir. Ancak gün içinde dalgınlığa gelip ne yapmanız gerektiğinizi unutabilirsiniz. Meta, bu noktada kullanıcıları düşünerek WhatsApp’a mesaj hatırlatıcı özelliğini ekledi.