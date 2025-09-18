WhatsApp’ta yeni dönem: Hatırlatıcı özelliği sayesinde hiçbir mesaj unutulmayacak
Meta, WhatsApp’ın iOS sürümü için faydalı özelliğini devreye aldı. Hatırlatıcı özelliği sayesinde hiçbir mesaj unutulmayacak.
Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp için özelliklerin ardı arkası kesilmiyor. Meta çatısı altında hizmet veren popüler mesajlaşma uygulaması, iOS cihazlar için faydalı bir özelliğe daha kavuştu.
Kimi zaman bir arkadaşınız veya ailenizden biri herhangi bir konuda sizden bir şeyler rica edebilir. Ancak gün içinde dalgınlığa gelip ne yapmanız gerektiğinizi unutabilirsiniz. Meta, bu noktada kullanıcıları düşünerek WhatsApp’a mesaj hatırlatıcı özelliğini ekledi.
Artık istediğiniz mesajı hatırlatıcı kurarak daha sonra WhatsApp’tan size hatırlatmanızı sağlayabilirsiniz.
WhatsApp'ın 25.25.74 sürümünde kullanıma sunulan bu özellik, bir sohbet dizisindeki herhangi bir mesaja uzun basıp açılan menüden yeni bir "Bana hatırlat" seçeneği seçmenize olanak tanıyor. Ardından 2 saat, 8 saat ve 24 saat arasında seçim yapabilir veya bu süreden sonra bildirim almak için özel bir süre belirleyebilirsiniz.