WhatsApp’tan gönülleri fethedecek yenilik: Mesajım çalındı derdine son, bu ayarı hemen açın
WhatsApp’ta sohbet güvenliğini artıracak yeni özellik dünya çapında kullanıma sunulmaya başladı. Artık mesajlarım başkasının eline geçti diye endişe etmenize gerek kalmayacak.
Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, yıllardır gizlilik ve güvenlik konusunda tartışmaların odağında. Binlerce kişi Meta’ya ait mesajlaşma platformunu terk ederken, çareyi alternatif mesajlaşma uygulamalarında buldu.
Ancak kaybettiği ve mevcut kullanıcıların güvenini kazanmak için var gücüyle çalışan WhatsApp, hemen hemen her güncellemesinde güvenlik ve gizliliğe odaklanıyor. Yapılan son duyuru ise, sohbetler için yeni bir özelliği gün yüzüne çıkarıyor.
Gelişmiş Sohbet Gizliliği adı verilen özelliği duyuran WhatsApp, bireysel ve grup sohbetlerinde güveni bir adım daha ileriye taşıyor.
Resmi WhatsApp Blog sayfasında yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:
“Bugün, "Gelişmiş Sohbet Gizliliği" adını verdiğimiz en yeni gizlilik katmanımızı tanıtıyoruz. Hem sohbetlerde hem de gruplarda kullanılabilen bu yeni ayar, ekstra gizlilik isteyebileceğiniz zamanlarda başkalarının içeriklerinizi WhatsApp dışına taşımasını engellemeye yardımcı olur.”