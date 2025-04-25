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  4. WhatsApp’tan gönülleri fethedecek yenilik: Mesajım çalındı derdine son, bu ayarı hemen açın

WhatsApp’tan gönülleri fethedecek yenilik: Mesajım çalındı derdine son, bu ayarı hemen açın

WhatsApp’ta sohbet güvenliğini artıracak yeni özellik dünya çapında kullanıma sunulmaya başladı. Artık mesajlarım başkasının eline geçti diye endişe etmenize gerek kalmayacak.

WhatsApp’tan gönülleri fethedecek yenilik: Mesajım çalındı derdine son, bu ayarı hemen açın - Sayfa 1

Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, yıllardır gizlilik ve güvenlik konusunda tartışmaların odağında. Binlerce kişi Meta’ya ait mesajlaşma platformunu terk ederken, çareyi alternatif mesajlaşma uygulamalarında buldu.

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WhatsApp’tan gönülleri fethedecek yenilik: Mesajım çalındı derdine son, bu ayarı hemen açın - Sayfa 2

Ancak kaybettiği ve mevcut kullanıcıların güvenini kazanmak için var gücüyle çalışan WhatsApp, hemen hemen her güncellemesinde güvenlik ve gizliliğe odaklanıyor. Yapılan son duyuru ise, sohbetler için yeni bir özelliği gün yüzüne çıkarıyor.

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WhatsApp’tan gönülleri fethedecek yenilik: Mesajım çalındı derdine son, bu ayarı hemen açın - Sayfa 3

Gelişmiş Sohbet Gizliliği adı verilen özelliği duyuran WhatsApp, bireysel ve grup sohbetlerinde güveni bir adım daha ileriye taşıyor. 

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WhatsApp’tan gönülleri fethedecek yenilik: Mesajım çalındı derdine son, bu ayarı hemen açın - Sayfa 4

Resmi WhatsApp Blog sayfasında yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:


“Bugün, "Gelişmiş Sohbet Gizliliği" adını verdiğimiz en yeni gizlilik katmanımızı tanıtıyoruz. Hem sohbetlerde hem de gruplarda kullanılabilen bu yeni ayar, ekstra gizlilik isteyebileceğiniz zamanlarda başkalarının içeriklerinizi WhatsApp dışına taşımasını engellemeye yardımcı olur.”

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