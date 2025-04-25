WhatsApp’tan gönülleri fethedecek yenilik: Mesajım çalındı derdine son, bu ayarı hemen açın

Ancak kaybettiği ve mevcut kullanıcıların güvenini kazanmak için var gücüyle çalışan WhatsApp, hemen hemen her güncellemesinde güvenlik ve gizliliğe odaklanıyor. Yapılan son duyuru ise, sohbetler için yeni bir özelliği gün yüzüne çıkarıyor.