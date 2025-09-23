WhatsApp’tan yıllar sonra bir ilk! Yabancı dil bariyeri aşılıyor; tek tuşla çeviri yapılabilecek

  1. Ekonomim
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp için uzun süredir beklenen yerleşik çeviri özelliği resmen geldi.

Yıllardır hayatımızda olan WhatsApp, tüm dünyada aktif olarak kullanılan en popüler mesajlaşma uygulaması. Kullanıcıların ücretsiz arama yapıp mesajlaşabildiği bu ücretsiz uygulama her ay yeni bir özelliğe kavuşuyor.

Meta çatısı altındaki WhatsApp, özellik bakımından Telegram’ın gerisinde. Ancak yeni gelen özelliklerle bu açık günden güne kapanıyor. 

Şimdi ise sırada çok önemli bir yenilik var ve global olarak kullanıma sunulmaya başladı.,

Teknoloji medyasından The Verge’ün haberine göre anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android ve iPhone’da yerleşik çeviri özelliğine kavuştu. Bu özellik, dil bariyerlerini aşarak yabancı dilde mesajlaşanlar için büyük kolaylık sağlıyor.

