WhatsApp’tan yıllar sonra bir ilk! Yabancı dil bariyeri aşılıyor; tek tuşla çeviri yapılabilecek
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp için uzun süredir beklenen yerleşik çeviri özelliği resmen geldi.
Yıllardır hayatımızda olan WhatsApp, tüm dünyada aktif olarak kullanılan en popüler mesajlaşma uygulaması. Kullanıcıların ücretsiz arama yapıp mesajlaşabildiği bu ücretsiz uygulama her ay yeni bir özelliğe kavuşuyor.
Meta çatısı altındaki WhatsApp, özellik bakımından Telegram’ın gerisinde. Ancak yeni gelen özelliklerle bu açık günden güne kapanıyor.
