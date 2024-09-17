Wi-Fi'nin çekim gücünü artıran 7 yöntem: Çok daha iyi çekiyor ve kesinti yapmıyor
Kablosuz internetle çalışmak, oyun oynamak ya da internet yayınlarını izlemek için güçlü bir internet bağlantısına sahip olmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Kablosuz internet bağlantısında gecikmeler kimi zaman tek başına servis sağlayıcı ile ilgili olduğu düşünülse de ayarlamalardan da kaynaklanıyor olabilir. Wi-Fi sinyalini güçlendirmek için bazı püf noktaları bulunuyor. İşte kablosuz internet bağlantısını artırmanın yolları
Kablosuz internet ile ilgili sorunlar pek çok abonenin karşılaştığı sorunların başında geliyor. Evden çalışanlar başta olmak üzere ev içinde bulunan pek çok akıllı cihaz, oyunlar veya internet yayınları kimi zaman bağlantıda gecikmelere hatta kopmalara neden olabiliyor. Çoğu kullanıcı bu sorunun servis sağlayıcı ile ilgili olduğunu düşünüyor ancak durum aslında öyle değil.
Bağlantı ayarları ve testlerini yapmak sorunsuz bir internet için püf noktalarını bilmek en kritik anahtarlardan biri. Zayıf kablosuz alan sinyali durumunda, Wi-Fi sinyalini güçlendirmek için bazı yöntemler bulunuyor. Bağlantının zayıf olması hayatınızı zorlaştırmadan önce kritik ayarlamaları yapmak internet sorununun büyük oranda ortadan kaldırabilir.
EVİN BELLİ ALANLARINDA DA WİFİ SORUNU DEVAM EDEBİLİR
WİFİ bağlantınız evinize güçlü bir bağlantı aldığınız halde bazen bazı odalarda daha düşük bağlantı şeklinde karşınıza çıkıyor olabilir. Ancak bunu çözmenin en pratik yolu öncelikle kablosuz internet menzilinin genişletilmesini sağlamak olmalıdır. Kablosuz ağlar için evdeki ölü alanların tespit edilerek bu gibi durumlarda kablosuz alan sinyal gücünü artırmak ve Wi-Fi aralığını genişletmek gerekiyor. Mediatrend sitesinden Salih Ertuğrul'un haberine göre, kablosuz bağlantının kapsama alanını geniş bir bölgeye yaymak için pek çok yöntem bulunuyor .
YÖNLENDİRİCİ VEYA AĞ GEÇİDİNİN AYGITLARI DOĞRU YERDE Mİ?
Bir kablosuz internet yani Wi-Fi ağ aralığı, evin tüm kısımlarını kapsamayabilir. Bir Wi-Fi geniş bant yönlendiricisinin veya diğer ağ geçidi aygıtların yerleştirildiği yerler, doğrudan sinyal seviyesini etkiler. Yönlendirici ya da Wi-Fi ekipmanlarını sınırlayan fiziksel engellerden ve radyo parazitlerinden en az etkilenecek şekilde yeniden yerleştirmek, sinyal seviyesinde kesinlikle iyileşmelere neden olacaktır. Wi-Fi sinyallerini engelleyen kaynaklar arasında; tuğla duvarlar, büyük metal cisimler, kullanımda olan mikrodalga fırın ve kablosuz telefonlar ilk sıralarda gelirler. Birçok engel, zemin ve bel seviyesi yüksekliğinde olduğu için, bazen yönlendiricinin yüksekliğini artırmak sinyal seviyesini artırma yönünde etki yapar.