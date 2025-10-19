Windows 10 desteği sona erdi, herkes bu eski ürüne akın etti: Stoklar birkaç günde tükendi
Microsoft, Windows 10 için yıllar sonra desteğini sonlandırırken, Windows 11’e geçiş sürecinde eski bir ürün yeniden trend oldu.
Microsoft, 2015 yılında piyasaya sürdüğü Windows 10 güncelleme desteğini 14 Ekim’de sonlandırdı. Söz konusu işletim sistemi çok uzun yıllar Microsoft tarafından desteklendi.
Ancak Microsoft, artık kullanıcıların tamamen Windows 11’e geçmeleri konusunda ısrarcı. Eski işletim sistemi artık güvenlik güncellemelerinden de yoksun sayılırken, çare yeni bilgisayar veya desteklenen bilgisayarlarda Windows 11’e geçmek oldu.
Windows 10’un desteğinin sona ermesiyle Japonya’da ilginç bir gelişme yaşandı. Windows 11’e geçiş yapmak isteyen kullanıcılar, eski trend olan DVD’ye tekrar yöneldi.
Teknoloji medyasından tomshardware.com’un haberine göre disk sürücüleri Japonya’da yeniden moda oldu. Windows 11’e geçiş ilgisinin “zirveye ulaştığı” ülkede, kullanıcılar fiziksel medya koleksiyonlarını kullanmaya devam edebilmek için Blu-ray (BD-R) ya da DVD sürücülerine yöneliyor. Ancak talep o kadar yüksek ki, özellikle dahili Blu-ray sürücüler neredeyse tamamen tükenmiş durumda.