Windows 10 desteği sona erdi, herkes bu eski ürüne akın etti: Stoklar birkaç günde tükendi

Teknoloji medyasından tomshardware.com’un haberine göre disk sürücüleri Japonya’da yeniden moda oldu. Windows 11’e geçiş ilgisinin “zirveye ulaştığı” ülkede, kullanıcılar fiziksel medya koleksiyonlarını kullanmaya devam edebilmek için Blu-ray (BD-R) ya da DVD sürücülerine yöneliyor. Ancak talep o kadar yüksek ki, özellikle dahili Blu-ray sürücüler neredeyse tamamen tükenmiş durumda.