Windows 10 tarihe karışıyor! Milyonlarca kullanıcıya acil uyarı: Son 24 saat
Microsoft, aylar öncesinden duyurusunu yapmıştı. Windows 10 için veda vakti.
ABD merkezli Microsoft, bu yılın başından beri Windows 10 için desteğini sonlandıracağını söylüyordu. Ve belirlenen tarih geldi ve artık milyonlarca kişi için veda vakti.
Microsoft, şu anda tüm odağını Windows 11’e çevirmiş durumda. Teknoloji devi artık Windows 10’da kalan kullanıcıların da Windows 11’e geçmesi için yoğun uğraş içerisinde.
