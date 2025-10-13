  1. Ekonomim
  4. Windows 10 tarihe karışıyor! Milyonlarca kullanıcıya acil uyarı: Son 24 saat

Microsoft, aylar öncesinden duyurusunu yapmıştı. Windows 10 için veda vakti.

Bilgisayarlarda aktif olarak en popüler işletim sistemi Windows 10 için yolun sonu.

ABD merkezli Microsoft, bu yılın başından beri Windows 10 için desteğini sonlandıracağını söylüyordu. Ve belirlenen tarih geldi ve artık milyonlarca kişi için veda vakti.

Microsoft, şu anda tüm odağını Windows 11’e çevirmiş durumda. Teknoloji devi artık Windows 10’da kalan kullanıcıların da Windows 11’e geçmesi için yoğun uğraş içerisinde.

Bunun için en önemli adımlardan biri de Windows 10 desteğini sonlandırmak. Bu aya kadar neredeyse tüm güvenlik güncellemelerini alan Windows 10 için son gün geldi.

